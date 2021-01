पीपुल्स कांफ्रेंस ( People’s Conference) के अध्यक्ष सज्जाद लोन (Sajad Lone) ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी सात दलों के ‘गुपकर गठबंधन’ (PAGD) से अलग हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के कुछ घटकों ने जिला विकास परिषद (DDC Election) चुनाव में छद्म प्रत्याशी खड़े किए.

Jammu and Kashmir: Sajad Gani Lone led J&K People's Conference has pulled out of People's Alliance for Gupkar Declaration (PAGD).

In a letter to Dr Farooq Abdullah, President PAGD, Sajad Lone states, "We are divorcing from the alliance not

its objectives". pic.twitter.com/gA9WPmGjK8

