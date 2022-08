उधमपुर/जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में भारी बारिश के कारण मिट्टी का एक मकान ढहने से उसमें रह रहे दो बच्चों की मौत हो गई. जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि उधमपुर जिले के मुत्तल इलाके के समोले गांव में भूस्खलन से दो बच्चों की मौत हो गई. जिले के मुत्तल क्षेत्र के समोले गांव में हुए एक भूस्खलन के हादसे में से तीन साल के दो और दो महीने के बच्चे की मौत हो गई.Also Read - Cloudburst: जल सैलाब में फंसे भगवान, हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में बादल फटा और आई बाढ़-PICS

उन्होंने बताया कि टिकरी प्रखंड के समोले गांव में शुक्रवार एवं शनिवार की दरमियानी रात यह हादसा हुआ और बचावकर्मियों ने दो महीने तथा डेढ़ साल की उम्र के दो बच्चों के शव बरामद किए हैं.

Jammu & Kashmir | Two children, a 3-year-old and a 2-month-old, have died due to landslides in Samole village in Muttal area of Udhampur district pic.twitter.com/2uDTbERjOv

— ANI (@ANI) August 20, 2022