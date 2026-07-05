Traffic Advisory: जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में देश के विभिन्न राज्यों में मानसून के चलते, वीआईपी कार्यक्रमों और प्रशासनिक कारणों से यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और भूस्खलन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीआईपी कार्यक्रम, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बाद जलभराव और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रशासनिक फैसलों के चलते ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है. चारों राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सुविधा के लिए गाइडलाइन्स, वैकल्पिक मार्ग और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से…
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 जुलाई 2026 दोपहर 12:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक एक बड़े वीआईपी मूवमेंट के कारण कई प्रमुख मार्गों पर भारी और सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं…
#TrafficDiversion
दिनांक 05.07.2026 को वीआईपी कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसके दृष्टिगत यातायात/ डायवर्जन व्यवस्था आवश्यकतानुसार समय दोपहर 12:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक निम्नवत रहेगाः- @Uppolice @uptrafficpolice @lkopolice @IPSRaveena pic.twitter.com/CwzmKbG09e
— LUCKNOW TRAFFIC POLICE (@lucknowtraffic) July 4, 2026
विशेष छूट: आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को डायवर्जन मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्गों पर भी स्थानीय पुलिस की मदद से प्राथमिकता के आधार पर निकलने की अनुमति दी जाएगी. ट्रैफिक कंट्रोल रूम / हेल्पलाइन नंबर: 9454405155
मुंबई में भारी बारिश के कारण चेंबूर स्टेशन रोड से शेल कॉलोनी तक के रास्ते पर गंभीर जलभराव हो गया है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक को अमर महल साउथबाउंड ब्रिज (Amar Mahal Southbound Bridge) के नीचे डायवर्ट कर दिया है.
वैकल्पिक मार्ग इस प्रकार हैं,
Due to Waterlogging on the Chembur Station Road to Shell Colony stretch,Traffic has been diverted beneath the Amar Mahal Southbound Bridge. The diversion details are as follows:
#MTPTrafficUpdate
— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) July 4, 2026
जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 और खराब मौसम भूस्खलन/पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) सहित कई मार्गों के लिए नया ट्रैफिक शेड्यूल जारी किया है. NH-44 पर अमरनाथ यात्रियों/यातायात के लिए कट-ऑफ समय (05-07-2026) यात्रियों और हल्के वाहनों (LMVs) के सुरक्षित आवागमन के लिए निम्नलिखित समय सीमा तय की गई है,
Traffic Plan/Advisory for 05-07-2026@JmuKmrPolice@JKTransportDept@OfficeOfLGJandK@Divcomjammu@DivComKash@ZPHQJammu@igp_jammu@diprjk@ddnews_jammu@ddnewsSrinagar@ddnewsladakh pic.twitter.com/QiG9nxZUF2
— J&K Traffic Police (@Traffic_hqrs) July 4, 2026
हेल्पलाइन नंबर:
जम्मू: 0191-2459048, 9419147732
श्रीनगर: 0194-2450022, 18001807091
रामबन: 9419993745, 1800-180-7043
बता दें कि आप इन हेल्पलाइन पर नंबर कॉल करके ज्यादा जानकारी पा सकते हैं.
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