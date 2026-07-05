इन शहरों में कई रास्ते बंद- रूट डायवर्जन लागू, जम्मू, मुंबई और लखनऊ पुलिस ने जारी ट्रैफिक एडवाइजरी कर बताए वैकल्पिक रास्ते

Traffic Advisory road diversion: जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है. कहीं वीआईपी मूवमेंट, कहीं जलभराव तो कहीं सुरक्षा कारणों से रूट डायवर्जन किया गया है. अगर इन जगहों के आसपास है, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन वैकल्पिक रास्तों, बंद रास्तों को जानना परेशानी से बचने के लिए बेहद जरूरी है..

Written by: Satyam Kumar
Published: July 5, 2026, 8:40 AM IST
Traffic advisory
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
  • अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन हेतु वाहनों के लिए कट-ऑफ समय तय किया गया है. वहीं भारी बारिश से किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग मार्ग बंद है.
  • 5 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से VIP कार्यक्रम के चलते किसान पथ, दुबग्गा और मोहन रोड के आसपास के मार्गों पर भारी डायवर्जन रहेगा.
  • चेम्बूर स्टेशन रोड पर अत्यधिक जलभराव के कारण ट्रैफिक को अमर महल साउथबाउंड ब्रिज के नीचे डायवर्ट किया गया है.

Traffic Advisory: जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में देश के विभिन्न राज्यों में मानसून के चलते, वीआईपी कार्यक्रमों और प्रशासनिक कारणों से यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और भूस्खलन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीआईपी कार्यक्रम, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बाद जलभराव और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रशासनिक फैसलों के चलते ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है. चारों राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सुविधा के लिए गाइडलाइन्स, वैकल्पिक मार्ग और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

लखनऊ में बड़ा रूट डायवर्जन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 जुलाई 2026 दोपहर 12:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक एक बड़े वीआईपी मूवमेंट के कारण कई प्रमुख मार्गों पर भारी और सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं…

और पढ़ें: दिल्लीवासियों के लिए बड़ा अलर्ट, एक महीने तक बंद रहेगा ये रूट, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

  • बाजनगर किसानपथ अंडरपास से चन्दोईया बाईपास तिराहा: इस मार्ग पर भारी और व्यावसायिक वाहनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा. ये वाहन बाजनगर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.
  • कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहा: इस मार्ग पर भारी, व्यावसायिक और सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह यातायात किसानपथ होकर डायवर्ट किया जाएगा.
  • चन्दोईया बाईपास तिराहा से कार्यक्रम स्थल/भिठौली तिराहा: भारी, व्यावसायिक और सामान्य यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह यातायात अंधे की चौकी तिराहा, बाजनगर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ अथवा दुबग्गा तिराहा होकर जाएगा.
  • भिठौली तिराहा से कार्यक्रम स्थल/चन्दोईया बाईपास तिराहा: सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. ये वाहन सैरपुर तिराहा, अस्ति क्रॉसिंग, बख्शी का तालाब होते हुए इंदौराबाग किसानपथ अंडरपास से किसानपथ अथवा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा होकर जा सकेंगे.
  • नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल/घैला तिराहा: इस मार्ग पर यातायात बंद रहेगा. वाहन रूमीगेट, कोणेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • दुबग्गा तिराहा से चन्दोईया बाईपास तिराहा: सभी प्रकार के वाहनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा. वैकल्पिक मार्ग के रूप में वाहन तिकोनिया तिराहा होकर जा सकेंगे.
  • मोहन रोड नहर तिराहा से बुद्धेश्वर चौराहा: सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. यह यातायात जीरो पॉइंट से किसानपथ होते हुए अपने गंतव्य को जाएगा.

विशेष छूट: आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को डायवर्जन मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्गों पर भी स्थानीय पुलिस की मदद से प्राथमिकता के आधार पर निकलने की अनुमति दी जाएगी. ट्रैफिक कंट्रोल रूम / हेल्पलाइन नंबर: 9454405155

मुंबई में जलभराव के बाद ट्रैफिक रूट में बदलाव

मुंबई में भारी बारिश के कारण चेंबूर स्टेशन रोड से शेल कॉलोनी तक के रास्ते पर गंभीर जलभराव हो गया है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक को अमर महल साउथबाउंड ब्रिज (Amar Mahal Southbound Bridge) के नीचे डायवर्ट कर दिया है.

वैकल्पिक मार्ग इस प्रकार हैं,

  • चेंबूर स्टेशन से शेल कॉलोनी जाने वाले वाहन: इन वाहनों को तेम्भी भाजी मार्केट रोड से होते हुए चेंबूर रेलवे स्टेशन की तरफ डायवर्ट किया गया है.
  • शेल कॉलोनी से चेंबूर स्टेशन रोड जाने वाले वाहन: इन वाहनों को नूर इलाही मस्जिद सर्विस रोड से होते हुए साउथबाउंड पर चूनाभट्टी ट्रैफिक डिवीजन की ओर डायवर्ट किया गया है.
  • मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को इस रूट पर यात्रा करने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर विशेष एडवाइजरी

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 और खराब मौसम भूस्खलन/पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) सहित कई मार्गों के लिए नया ट्रैफिक शेड्यूल जारी किया है. NH-44 पर अमरनाथ यात्रियों/यातायात के लिए कट-ऑफ समय (05-07-2026) यात्रियों और हल्के वाहनों (LMVs) के सुरक्षित आवागमन के लिए निम्नलिखित समय सीमा तय की गई है,

  • नगरोटा, जम्मू से श्रीनगर की ओर: सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक,
  • जखेनी, उधमपुर से श्रीनगर की ओर: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक,
  • काजीगुंड से जम्मू की ओर: सुबह 11:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक,
  • NH-244 किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग: भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने के कारण सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है. ये मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.
  • एसएसजी रोड: मौसम साफ रहने पर हल्के वाहनों को दोनों तरफ से चलने की अनुमति होगी. सोनमर्ग से करगिल और मीनामर्ग से श्रीनगर के लिए सुबह 11:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक का समय तय किया गया है.
  • मुगल रोड: मौसम ठीक होने पर हल्के वाहनों को सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक दोनों तरफ से आवाजाही की अनुमति होगी. भारी वाहनों (6 टायर तक) को केवल एक तरफ से जाने की अनुमति दी जाएगी.
  • बता दें कि निर्धारित समय के बाद किसी भी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी.

हेल्पलाइन नंबर:

जम्मू: 0191-2459048, 9419147732

श्रीनगर: 0194-2450022, 18001807091

रामबन: 9419993745, 1800-180-7043

बता दें कि आप इन हेल्पलाइन पर नंबर कॉल करके ज्यादा जानकारी पा सकते हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.