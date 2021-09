J&K News: सेना ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. सुरक्षाकर्मियों ने इस दौरान तीन आतंकियों को मार गिराया. सेना को इस दौरान हथियारों तथा गोला-बारूद का जखीरा बरामद हुआ. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में बिना परीक्षा के ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, आवेदन करने की आज है आखिरी डेट, लाखों में मिलेगी सैलरी

सेना के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने नियंत्रण रेखा के पास हाथलंगा इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं. घुसपैठियों को चुनौती दी गई और उनमें से तीन को मार गिराया गया.' उन्होंने कहा कि पांच असॉल्ट राइफल, सात पिस्तौल और हथगोले सहित बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद हुआ है.

A movement was observed in Hathlanga forest early this morning. The attempt was eliminated, with neutralization of 3 terrorists… A similar attempt was made on (September) 18, which was foiled: Lt Gen DP Pandey, General Officer Commanding (GOC), Srinagar's Chinar Corps(15 Corps) pic.twitter.com/V7j5ZAbFun

— ANI (@ANI) September 23, 2021