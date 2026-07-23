Highway Block: बारिश ने थामी कश्मीर की रफ्तार! जम्मू-श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी बंद, मौतों का आंकड़ा 23 पहुंचा

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद है, सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है.

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Image Source- ANI

लगातार बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी पूरी तरह बंद रहा.

भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है.

पुंछ और राजौरी में सात लापता लोगों की तलाश के लिए राहत अभियान जारी है.

मौसम विभाग ने शुक्रवार तक और भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है.

Jammu-Kashmir Highway Block: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं. भारी बारिश की वजह से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा, जिससे घाटी का देश के बाकी हिस्सों से सड़क संपर्क प्रभावित हो गया. सड़क बंद होने के कारण 600 से ज्यादा गाड़ी अलग-अलग जगहों पर फंसे हुए हैं. प्रशासन लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है.

अधिकारियों के अनुसार, पिछले 5 दिनों से जारी बारिश ने पूरे जम्मू संभाग में भारी तबाही मचाई है. अब तक बाढ़, भूस्खलन और अन्य बारिश से जुड़ी घटनाओं में 23 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, पुंछ और राजौरी जिलों में सात लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है.

कई जगहों पर भूस्खलन

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर से लेकर रामबन के बनिहाल क्षेत्र तक कई जगहों पर भूस्खलन, पहाड़ियों से पत्थर गिरने और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं. इसी वजह से हाईवे को पूरी तरह बंद करना पड़ा. सड़क से मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बनी हुई है.

स्थिति को देखते हुए पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही हैं. कई जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री भी भेजी जा रही है.

बारिश का असर केवल राष्ट्रीय राजमार्ग तक सीमित नहीं है. जम्मू-कश्मीर के कई आंतरिक मार्ग भी भूस्खलन और सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद पड़े हैं. डोडा-किश्तवाड़ मार्ग पर भी यातायात रोक दिया गया है. हालांकि, मुगल रोड और श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी मार्ग पर फिलहाल आवाजाही जारी है, लेकिन इन रास्तों पर भी मौसम खराब बना हुआ है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जम्मू संभाग के कई जिलों और दक्षिण कश्मीर में अगले कुछ घंटों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है. विभाग का कहना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार को भी एक और दौर की बारिश देखने को मिल सकता है. इसके चलते प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.