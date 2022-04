Sunjwan Terrorist Attack News update: जम्‍मू (Jammu ) के सुंजवां में कल शुक्रवार की शाम आतंकियों (terrorist ) और सेना के बीच एक शिविर के निकट हुई मुठभेड़ (Sunjwan Terrorist Attack) हुई थी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का एक जवान शहीद हो गया था और 9 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे. इस आतंकी हमले के दूसरे दिन जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस को जांच में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने जैश के आतंकवावादियों के 2 मददगारों का पता लगा लिया है. इनमें एक को

जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने त्राल के रहने वाले शफीक अहमद शेख (Shafiq Ahmed Sheikh) को अरेस्‍ट किया है. जम्‍मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि वह आतंकी संगठन जैश के निर्देश पर जम्‍मू आया था. उसने अपने घर में दो आतंकवादियों को रखा था. उसके घर के पास वे सुरक्षा बल के कैंप पर हमला करने वाले थे. एडीजीपी सिंह ने बताया कि एक अन्‍य व्‍यक्ति बिलाल ( Bilal Ahmed) की पहचान की जा चुकी है. उसे आतंकवादियों को सांबा इलाके से निकालकर शफीक अहमद शेख के यहां ले जाना था. सुरक्षा कैंप पर हमला से पहले ही दोनों आतंकवादी मार दिए गए.

One more person Bilal Ahmed has been identified, who was supposed to pick up terrorists from Samba area and bring them to Shafiq Ahmed Sheikh. Before they attacked the security force camp, they were killed in an encounter. Investigation is underway: Jammu Zone ADGP Mukesh Singh

