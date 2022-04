नई दिल्ली: जम्मू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों ने शुक्रवार को तड़के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों पर उस समय हमला किया जब एक चौकी पर पाली बदल रही थी. सीआईएसएफ के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) और मुख्य प्रवक्ता अनिल पांडेय ने बताया अगर वे सफल हो जाते तो सुरक्षाबलों को अधिक नुकसान हो सकता था.” सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए.Also Read - पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आतंक फैलाने की कोशिश, सेना की कार्रवाई में चार आतंकवादी हुए ढेर

जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था को काफी पुख़्ता कर दिया था. कल रात हमें सूचना मिली की सुंजवां के इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं हैं. हमने वहां एक क्वार्डन लगाया.

With the kind of vest they were wearing it is clear that they have come here to inflict heavy damage & their designs were quite nefarious but with the timely intervention of intelligence agencies&security forces, this major disaster has been averted:Mukesh Singh, ADGP, Jammu zone pic.twitter.com/oXoPo7amyp

