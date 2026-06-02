'क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है...' पवन कल्याण का कांग्रेस पर हमला, राहुल-प्रियंका से मांगा जवाब

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस नेताओं के कथित बयानों को लेकर नाराजगी जताई. पवन कल्याण ने कहा, “कुछ नेता मुझे हैदराबाद आने से रोकने की बात कर रहे हैं. क्या तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है? तुम मुझे धमकाने वाले कौन होते हो?”
जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “सूरत या महाराष्ट्र में तेलुगू लोगों को रहने से रोकने की बात कहीं भी स्वीकार्य नहीं हो सकती.” पवन कल्याण ने TMC नेताओं का जिक्र करते हुए कहा, “उन्होंने विपक्षी नेताओं को भगाने की बात कही थी, लेकिन लोगों ने खुद TMC नेताओं को भगा दिया. तेलंगाना के विभाजन का तरीका गलत था, लेकिन जनसेना कभी तेलंगाना के खिलाफ नहीं रही.”
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वॉड्रा से मांगा जवाब
जनसेना प्रमुख ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वॉड्रा से जवाब मांगते हुए कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व अपने नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देगा. पवन कल्याण ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या वह ऐसे विचारों का समर्थन करती है.
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पहलगाम आतंकी हमले का भी किया जिक्र
अपने भाषण में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनका तेलंगाना दौरा किसी चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य और यहां के लोगों के प्रति लगाव की वजह से है. उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना आंदोलन से पहले भी वे यहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं.
कांग्रेस ने किया पलटवार
हालांकि, कांग्रेस ने पवन कल्याण के आरोपों का पलटवार किया है. तेलंगाना कांग्रेस नेता अडंकी दयाकर ने आरोप लगाया कि पवन कल्याण राज्य में भावनात्मक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के स्वाभिमान और आंध्र-तेलंगाना के सौहार्दपूर्ण संबंधों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति में पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय दलों की भूमिका को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो सकती है. पवन कल्याण के इस बयान ने दोनों राज्यों की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है.
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