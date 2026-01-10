  • Hindi
केसी त्यागी से जनता दल यूनाइटेड ने किया किनारा, इस बयान से नाराज थी पार्टी

काफी दिनों से माना जा रहा था पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, पार्टी से उनका निष्कासन यही एक्शन माना जा रहा है.

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से केसी त्यागी को बाहर करने की खबरें आ रही हैं. अभी तक केसी त्यागी के पार्टी की ओर से निकाले जाने का ऐलान अधिकारिक रूप से नहीं किया गया है, पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने उन्हें पार्टी से साइडलाइन करने की बात कही है. केसी त्यागी के बाहर करने की वजहें केसी त्यागी के पिछले बयानों को ही माना जा रहा है. ऐसा काफी दिनों से माना जा रहा था पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, पार्टी से उनका निष्कासन यही एक्शन माना जा रहा है.

JDU नेता नीरज कुमार ने जदयू नेता केसी त्यागी पर कहा, ” केसी त्यागी क्या बोलते हैं उससे जनता दल का कोई सरोकार नहीं है. नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना विराट है कि त्यागी जी मांग की प्रतीक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल पर नहीं किया गया. नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर कहा गया है. नीतीश कुमारा का विराट व्यक्तित्व है. पुरस्कार उनके पीछे दौड़ते हैं..केसी त्यागी ने बयान दिए तो वही जाने.

खबर अपडेट की जा रही है…

