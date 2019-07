नई दिल्ली: केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल जनता दल (यू) ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी तीन तलाक पर रोक संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी समुदाय विशेष से जुड़े विषय पर कानून बनाने की नहीं, जन जागरण की जरूरत है.

Janata Dal(United) opposes #TripleTalaqBill, in Lok Sabha. JDU MP Rajiv Ranjan Singh says ‘this bill will create distrust in a particular community, our party will not support this bill’ pic.twitter.com/C8Pm16iZww

— ANI (@ANI) July 25, 2019