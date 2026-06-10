भारत के मशहूर आमों को लगा बड़ा झटका! दशहरी, चौसा, केसर, लंगड़ा समेत भारत के MANGOES पर इन दो देशों ने लगाया बैन

भारतीय आमों की दुनिया भर में जबरदस्त मांग है, लेकिन इस बार जापान और नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाकर बड़ा झटका दिया है. दोनों देशों ने अलग-अलग खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी कारणों का हवाला दिया है.

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भारतीय आमों पर इस्तेमाल होने वाले वेपर हीट ट्रीटमेंट में कमी पाई गई (image- IANS)

जापान और नेपाल ने भारत से आमों के आयात पर रोक लगा दी है.

जापान ने कीट नियंत्रण और वेपर हीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में खामियां बताईं.

नेपाल ने आमों में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष मिलने का दावा किया.

इस फैसले से अल्फोंसो, दशहरी, चौसा, केसर और लंगड़ा जैसे भारतीय आमों के निर्यात पर असर पड़ सकता है.

जापान और नेपाल ने भारत से आम का आयात रोक दिया है. जापान पहले ही रोक लगा चुका है, अब पड़ोसी देश नेपाल ने भी भारत से आम और कई दूसरे फलों के लेने पर रोक लगा दी है. ‘द राइजिंग नेपाल’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल में बालेन शाह की सरकार ने यह अचानक रोक तब लगाई जब बॉर्डर पर क्वारंटीन इंस्पेक्टरों को आयात की गई खेप में केमिकल पेस्टिसाइड्स (कीटनाशकों) की बहुत ज़्यादा मात्रा मिली. नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय की तरफ़ से लगाई गई ये पाबंदियां अप्रैल-मई से लागू हैं. माना जा रहा है कि इस कदम से गर्मियों में आम के अहम सीज़न के दौरान एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा और अल्फोंसो, दशहरी, चौसा, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी प्रीमियम भारतीय किस्मों पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

स्थानीय व्यापारियों ने ‘द राइजिंग नेपाल’ को बताया कि ये पाबंदियां बिना किसी ठोस तैयारी या लंबी अवधि की रणनीति के लागू की गईं, जिससे कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

जनकपुरधाम में फल और सब्ज़ी व्यापारी संघ के महासचिव भुवनेश्वर पूर्बे ने नेपाली अख़बार को बताया कि देश में आम की कुल मांग को पूरा करने के लिए सिर्फ़ स्थानीय उत्पादन काफ़ी नहीं हो सकता है.

आयात पर प्रतिबंध की बताई ये वजह

खाद्य सुरक्षा और अनुपालन संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण जापान ने भारतीय प्रसंस्करण केंद्रों में कीट नियंत्रण और धूमन प्रोटोकॉल में खामियों का पता चलने के बाद आयात निलंबित कर दिया. नेपाल ने सीमा निरीक्षकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा सीमा से अधिक रासायनिक कीटनाशक अवशेष पाए जाने के बाद आयात पर प्रतिबंध लगा दिया.

दोनों देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अलग-अलग रेगुलेटरी चिंताओं पर आधारित हैं-

जापान (प्रोटोकॉल में कमी): जापान के क्वारंटीन अधिकारियों ने भारतीय आमों पर इस्तेमाल होने वाले वेपर हीट ट्रीटमेंट (VHT) और कीटाणु-शोधन (disinfection) के तरीकों में कमियां पाईं, जिनका मकसद फ्रूट फ्लाई जैसे नुकसानदायक कीड़ों को फैलने से रोकना था. इसके चलते, जापान ने भारतीय आमों के सभी नए शिपमेंट पर तब तक रोक लगा दी जब तक कि भारतीय केंद्र बेहतर ऑपरेशनल और नियमों के पालन के मानक नहीं दिखा देते.

नेपाल (बहुत ज़्यादा कीटनाशक): नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय ने बॉर्डर चेकपॉइंट पर सुरक्षा की तय सीमा से ज़्यादा केमिकल कीटनाशक के अवशेष (residues) पाए जाने के बाद अचानक प्रतिबंध लगा दिया. नेपाली अधिकारियों ने ज़्यादा सख्त ‘मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट’ (MRL) नियमों को लागू करने और स्थानीय फसल के मौसम के दौरान घरेलू फल किसानों को मदद देने के लिए भी यह कदम उठाया.