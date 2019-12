नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार ने शनिवार को दावा किया कि 15 से 20 छात्रों ने विवि परिसर में उन्हें घेर लिया और गालियां दी और हमला करने का प्रयास किया लेकिन विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें बचा लिया. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास शुल्क बढ़ाने के विरोध में पिछले डेढ़ महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है और छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है.

Jawaharlal Nehru University Teachers Federation (JNUTF): Today, JNU Vice Chancellor Prof. M. Jagdesh Kumar was attacked by a violent mob near the administration building. We demand an immediate inquiry and severe action against the perpetrators. https://t.co/piOi56yt4b

