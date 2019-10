कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर गुरुवार को हुई ‘फ्लैग मीटिंग’ के दौरान एक बांग्लादेशी सीमा गार्ड द्वारा एके-47 राइफल से चलाई गयी गोली से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. ‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश’ (बीजीबी) के जवानों की हरकतों के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख वीके जौहरी ने इस संबंध में अपने बांग्लादेशी समकक्ष मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम से हॉटलाइन पर बात की.

Border Security Force (BSF) Head Constable, Vijay Bhan Singh lost his life today after Border Guards Bangladesh (BGB) troops opened fire on a BSF party which was trying to trace an Indian fisherman along Indo-Bangla Border. He was part of the BSF’s search party. pic.twitter.com/RMuc6Uwpv0

