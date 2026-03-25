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Jaya Bachchan Gets Angry Said Fhansi Par Chadha Do Watch Video Here

'आपके पास सबका टाइम है, फांसी पर चढ़ा दीजिए...' राज्यसभा में अब किसपर भड़कीं जया बच्चन, जानें सदन में क्या हुआ?

राज्यसभा में जया बच्चन के फांसी पर चढ़ा दीजिए वाले बयान से हंगामा खड़ा हो गया. जानिए सपा सांसद ने ऐसा क्यों कहा और किसपर भड़कीं.

जया बच्चन और चेयर के बीच हल्की बहस भी देखने को मिली.

बुधवार (25 मार्च, 2026) को राज्यसभा में उस वक्त माहौल गर्म हो गया, जब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अचानक नाराज हो गईं. सदन में जब ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों से जुड़े बिल पर चर्चा चल रही थी, तो जया बच्चन अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुईं. लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, ट्रेजरी बेंच के कुछ सदस्य आपस में बातचीत करने लगे. इस वजह से उनका ध्यान भटक गया और वह बीच में ही रुक गईं, फिर वह गुस्सा हो गईं.

किस वजह से जया बच्चन भड़कीं

जब डिप्टी चेयरमैन पैनल में मौजूद दिनेश शर्मा ने उनसे अपनी ओर देखकर बोलने के लिए कहा, तो जया बच्चन ने साफ कहा कि अगर कोई लगातार बात करेगा तो ध्यान उधर ही जाएगा. उनका कहना था कि जब वे बोल रही हैं, तो सभी को ध्यान से सुनना चाहिए. इस दौरान उन्होंने यह भी इशारा किया कि सदन में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, ताकि चर्चा ठीक तरीके से हो सके.

स्पीकर से भिड़ गई जया बच्चन स्पीकर- आप का समय खत्म हो रहा जया बच्चन – कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है जितना मर्जी दीजिए, नहीं तो फांसी चढ़ा दीजिए। स्पीकर- आप समय का दुरुपयोग कर रही हैं जया बच्चन – आप हमें बस टोकिए , उनको मत टोकिए स्पीकर- उनको टोका… pic.twitter.com/D444uOoh42 — Priya singh (@priyarajputlive) March 25, 2026

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है.

फांसी पर चढ़ा दीजिए… जया बच्चन

इसी बहस के बीच जया बच्चन का गुस्सा और बढ़ गया. उन्होंने नाराजगी में फांसी पर चढ़ा दीजिए जैसी बात कह दी. हालांकि यह बयान उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा था, लेकिन इससे सदन का माहौल और ज्यादा गरमा गया. उनके इस बयान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कुछ देर के लिए चर्चा का फोकस मुद्दे से हटकर इस बयान पर आ गया.

चेयर और सदस्यों के बीच नोकझोंक

इसके बाद, जया बच्चन और चेयर के बीच हल्की बहस भी देखने को मिली. उन्होंने कहा कि अगर सदस्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, चेयर की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों के सदस्य कभी-कभी नियम नहीं मानते हैं. इस पर जया बच्चन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वह अभी की बात कर रही हैं, न कि किसी और समय की. इससे साफ था कि वह उस पल की स्थिति से काफी नाराज थीं.

वेल में जाने की चेतावनी

जब समय को लेकर बात हुई और किसी सदस्य ने कहा कि उनका समय खत्म हो सकता है, तो जया बच्चन ने कहा कि उनका समय कैसे खत्म हो सकता है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वह वेल में भी चली जाएंगी. यह बयान उनके गुस्से और नाराजगी को और स्पष्ट करता है. कुल मिलाकर, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि संसद में अनुशासन और संवाद कितना जरूरी है, ताकि गंभीर मुद्दों पर सही तरीके से चर्चा हो सके.

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