समाजवादी पार्टी (SP MP) की सांसद जया बच्‍चन (Jaya Bachchan) ने गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (Uttarakhand CM) तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) की महिलाओं के फटी जींस पहनने को की गई टिप्‍पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस तरह के बयान एक सीएम को शोभा नहीं देते हैं. जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं सोचना चाहिए और फिर आम जनता में बयान देना चाहिए. यह खराब मानसिकता है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है.

सपा सांसद जय बच्‍चन ने कहा, " इस तरह के बयान एक सीएम को शोभा नहीं देते हैं. जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं सोचना चाहिए और फिर आम जनता में बयान देना चाहिए. आप आज के समय में ऐसे बयान देते हैं. आप तय करेंगे कि कौन सुसंस्कृत है और कौन कपड़े पर आधारित नहीं है! यह खराब मानसिकता है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है."

Such statements don't befit a CM. Those on higher posts must think & make public statements. You say such things in today's times, you'll decide who's cultured & who's not based on clothes! It's bad mindset & encourages crimes against women: SP MP Jaya Bachchan on Uttarakhand CM pic.twitter.com/QsdjGRU43d

— ANI (@ANI) March 18, 2021