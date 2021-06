माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इन दिनों एक्शन में आ चुका है और कई बड़ी और जानी-मानी हस्तियों के अकाउंट को सस्पेंड कर चुका है. साथ ही कई लोगों के अकाउंट के वेरिफिकेशन वाले ब्लू टिक तक वालों को हटा दिया है. इसी कड़ी में अब ट्विटर ने और 4 लोगों के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है. इन हस्तियों में मशहूर पंजाबी गायक जैजी बी (Jazzy B) भी शामिल हैं. Also Read - चेतावनी के बाद ट्विटर ने नए IT कानूनों के पालन के लिए सरकार से और समय मांगा

दरअसल जैजी बी बीते काफी दिनों से ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और लगातार किसानो आंदोलन के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं. बता दें कि कनाडा-पंजाबी गायक जैजी बी के ट्विटर अकाउंट सहित 3 अन्य लोगों के अकाउंट को बंद कर दिया गया है. इंडिया टुडे में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक ट्विटर पर जैजी बी के अकाउंट को भारत सरकार के निर्देश के बाद बंद किया गया है. हालांकि इस बाबत गायक और सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है. Also Read - New IT Laws: ट्विटर ने नए आईटी कानूनों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा

खबर के मुताबिक ट्विटर द्वारा कह गया है कि हमें किसी अधिकृत इकाई से एक वैध और उचित दायरे में अनुरोध मिलता है. समय समय पर कुछ चीजों को रोकने की आवश्यकता होती है. बता दें कि जैजी बी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगे प्रतिबंध की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पेज पर दी है. उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है. Also Read - हरियाणा का टोहाना बना किसान आंदोलन का केंद्र, गतिरोध जारी; सोमवार को थानों का घेराव