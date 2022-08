Bihar, JDU, Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh,RCP Singh, Nitish Kumar: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के शनिवार को दिए गए बयान को लेकर आज रविवार को पलटवार करते हुए कहा है जेडीयू डूबता जहाज नहीं है, यह एक नौकायन जहाज है , कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लनन सिंह ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश थी और इसलिए हमने (विधानसभा में) केवल 43 सीटें जीतीं लेकिन अब हम सतर्क हैं.Also Read - पीएम मोदी ने की नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता, नीतीश कुमार और केसीआर नहीं हुए शामिल

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आर सी पी सिंह ने कल शनिवार को पार्टी ने कुछ अज्ञात कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगाने के कुछ घंटे बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और जदयू को डूबता जहाज बताते हुए कहा था. उन्होंने कहा था कि वहां बचा ही क्या है.उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा नालंदा जिले स्थित अपने पैतृक आवास पर मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता, सिंह ने हालांकि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर तंज कसते हुए कहा, वह (प्रधानमंत्री) नहीं बनेंगे, भले ही उनका सात बार पुनर्जन्म हो.

Patna, Bihar | JDU isn’t a sinking ship, it’s a sailing ship, some people are trying to damage it, Nitish Kumar identified those who were trying to damage it & took steps to mend it: JDU National President Rajiv Ranjan (Lalan) Singh on RCP Singh pic.twitter.com/mcMqKOeaQr

— ANI (@ANI) August 7, 2022