नई दिल्ली: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2020) होने हैं. ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) पर लगातार हमलावर है. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) बिहार में इस समय काफी सक्रिय हैं. वहीं, जेडीयू (JDU) के ही विधायक अमरनाथ गामी (Amarnath Gami) ने अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधा है. जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने बिहार में बेरोजगारी के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है, वरना राज्य से पलायन नहीं होता. तेजस्वी यादव इसके लिए बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ यात्रा से कुछ मदद नहीं मिलेगी.

Amarnath Gami,JD(U) MLA: There’s unemployment in Bihar otherwise there would’ve been no migration.Tejashwi ji is taking out ‘Berojgari Hatao Yatra’ but that alone won’t help. Not possible to remove unemployment without centre’s help. No Bihar govt worked focussing on unemployment pic.twitter.com/VtuRizEPak

नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बिना केंद्र सरकार की मदद ये बेरोजगारी से मुक्ति संभव नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सरकार ने बेरोजगारी को ख़त्म करने को केंद्र में रखकर काम नहीं किया.

विधायक अमरनाथ गामी के साथ ही जेडीयू के एमएलसी जावेद इकबाल (Javed Iqbal) ने भी अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है. जावेद इकबाल ने कहा कि विपक्ष के नेता इन दिनों बिहार में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं. बेरोजगारी हटाओ यात्रा की जा रही है. बिहार में पिछले 10-15 सालों में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग पलायन को मजबूर हैं. लोग दूसरे राज्यों में काम खोजने जा रहे हैं और बेइज़्ज़त किए जा रहे हैं. एमएलसी जावेद इकबाल ने कहा कि जो भी बेरोजगारों की बात करेगा, युवाओं के भविष्य के लिए सडकों पर उतरेगा, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए.

Javed Iqbal Ansari,JD(U) MLC: Opposition leaders are taking out ‘Berojgari Hatao Yatra’. Migration from Bihar due to unemployment has increased in last 10-15 yrs,people go to other states to work but get insulted. Anyone who hits streets for future of youth should be appreciated. pic.twitter.com/3BXHpPJGSv

