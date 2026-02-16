By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
JEE Mains Result: रिजल्ट देखने की जल्दी में न करें ये गलती, इन फेक वेबसाइट्स से रहें दूर, जानें NTA किस साइट पर जारी करेगी परिणाम
JEE Mains 2026 के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है. ऐसे में रिजल्ट की राह देख रहे छात्र घबराहट में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. परिणाम दिखाने का लालच दे रहे गूगल पर हजारों फेक साइट्स की भरमार है. आइये जानते हैं कि इन फेक साइट्स से बचकर कहां पर NTA द्वारा जारी Jee mains 2026 रिजल्ट देख सकते हैं...
NTA JEE Mains Result 2026: इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों (IIT, NIT, IIIT) में दाखिले की पहली सीढ़ी, JEE Main 2026 के पहले सत्र का परिणाम अब किसी भी समय जारी हो सकता है. जैसे-जैसे रिजल्ट का समय करीब आता है, इंटरनेट पर फर्जी वेबसाइटों और ‘रिजल्ट लिंक्स’ की बाढ़ आ जाती है. ऐसे में रिजल्ट देखने की जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती छात्रों की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है. आइये जानते हैं कि इन फेक वेबसाइट से बचते हुए जी मेन्स 2026 का रिजल्ट कैसे और कहां से देखा जा सकता है…
इन फेक वेबसाइटों से रहें सावधान
हैकर्स अक्सर अपनी चालाकी दिखाते हुए असली वेबसाइट से मिलते-जुलते नाम और URL का उपयोग करते हैं. NTA ने कुछ ऐसी फर्जी वेबसाइटों की पहचान की है जिनसे आपको बचना चाहिए,
- jeemains.in (नकली)
- jeemain.nta.in (भ्रामक)
- jeemainnic.in
- jeemain.info
16 घंटे सोशल मीडिया चलाना ‘लत’ नहीं? US कोर्ट में इंस्टाग्राम CEO की दलील, बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ा है ट्रायल
असली वेबसाइट की पहचान कैसे करें?
असली वेबसाइट के अंत में अक्सर .ac.in या .nic.in होता है. फेक वेबसाइट्ंस अक्सर .com, .org, या .info का उपयोग करती हैं. यदि रिजल्ट दिखाने वाला कोई साइट आपसे पैसे मांगते है या अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी मांगती है, तो तुरंत वहां से हट जाएं.
यहां से देखें रिजल्ट
NTA केवल इन साइटों पर स्कोरकार्ड और कट-ऑफ अपलोड करेगा,
jeemain.nta.ac.in
nta.ac.in
रिजल्ट चेक करने का यूजर गाइड
रिजल्ट देखने के लिए हमेशा NTA की ऑफिशियल साइट पर ही जाएं. आइये जानते हैं कि एनटीए की ऑफिशियल साइट से रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं…
- NTA की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं,
- होमपेज पर आपको JEE Main 2026 Session 1 Score Card का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें,
- क्लिक करके ही आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा, जिसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें.
- सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. आप चाहे तो इसे यहां से डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं.
रिजल्ट कब तक आएगा?
JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 29 जनवरी को समाप्त हुई थी. आमतौर पर NTA परीक्षा समाप्त होने के 10-15 दिनों के भीतर परिणाम जारी कर देता है. ताजा अपडेट के अनुसार, रिजल्ट आज रात या कल सुबह तक लाइव होने की पूरी संभावना है.
कैसे तय होता है आपका पर्सेंटाइल?
चूंकि, परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, इसलिए NTA ‘नॉर्मलाइजेशन’ प्रक्रिया अपनाता है. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यह सुनिश्चित करता है कि किसी कठिन शिफ्ट वाले छात्र को नुकसान न हो. आपके रॉ मार्क्स (Raw Marks) को 100 से 0 के बीच NTA स्कोर या पर्सेंटाइल में बदल दिया जाता है.