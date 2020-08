JEE Main, NEET Exam 2020 News: BJP नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन इस समय करती है तो यह 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया ‘नसबंदी’ जैसी बड़ी गलती साबित होगी. उन्होंने कहा कि यह गलती 1977 में इंदिरा सरकार के पतन का कारण बना. सुब्रह्मण्यम स्वामी का यह बयान COVID-19 महामारी के मद्देनजर JEE और NEET परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर बढ़ती मांग के बीच आई है. Also Read - NEET JEE Mains 2020: राहुल गांधी जेईई, नीट परीक्षा को लेकर बोले, सरकार को सुननी चाहिए 'छात्रों की मन की बात’

राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मनीष सिसोदिया और अधीर रंजन चौधरी जैसे कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी से सितंबर में होने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया है.

If our Modi Government goes through imposing the NEET/JEE exam now it will be the giant mistake like Nasbandi in 1976 that caused the undoing of Indira government in 1977. Indian voters may suffer silently but have long memories.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 24, 2020