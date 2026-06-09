हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 10% महंगा हुआ जेट फ्यूल; क्या बढ़ेंगे फ्लाइट टिकट के दाम?

Jet Fuel Price Hike: भारत में जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई है. जानिए एयरलाइंस के लिए नए फिक्स्ड-रेट प्लान, फ्लाइट टिकट पर क्या असर पड़ेगा.

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मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने एक बड़ा कदम उठाया है. घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमत में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है. हालांकि, साथ में एक नई फिक्स्ड-रेट योजना भी शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य एयरलाइंस को बार-बार बदलती तेल कीमतों के असर से बचाना है. माना जा रहा है कि यह कदम एयरलाइंस की लागत को नियंत्रित करने और हवाई किराए में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को रोकने में मदद कर सकता है.

क्या है नया फिक्स्ड-रेट प्लान?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल कंपनियों ने एयरलाइंस को एक वैकल्पिक योजना दी है. जिसके तहत वे अगले तीन साल तक फिक्स्ड रेट पर जेट फ्यूल खरीद सकती हैं. इस योजना को अपनाने वाली एयरलाइंस को करीब 115 रुपये प्रति लीटर की दर से ईंधन मिलेगा. वहीं जो एयरलाइंस इस योजना में शामिल नहीं होंगी, उन्हें बाजार आधारित कीमत चुकानी होगी, जो फिलहाल करीब 142 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है. इस योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया है और एयरलाइंस अपनी जरूरत के अनुसार फैसला ले सकती हैं.

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. जानकारी के अनुसार, युद्ध से पहले जहां जेट फ्यूल की कीमत करीब 60 रुपये प्रति लीटर थी. वहीं मई में यह बढ़कर 142 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई. इससे एयरलाइंस की परिचालन लागत पर भारी दबाव बढ़ गया था. दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि घरेलू बाजार में कीमतों को पूरी तरह नहीं बढ़ाया गया था. इसी स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की मूल्य स्थिरीकरण योजना को मंजूरी दी है.

एयरलाइंस और यात्रियों पर क्या होगा असर?

एविएशन टर्बाइन फ्यूल किसी भी एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40% हिस्सा होता है और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान यह 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. ऐसे में ईंधन महंगा होने का सीधा असर एयरलाइंस की लागत पर पड़ता है. हालांकि, नई योजना के जरिए एयरलाइंस को कीमतों की अनिश्चितता से राहत मिलेगी. इससे कंपनियां अपने खर्च का बेहतर अनुमान लगा सकेंगी और किराए में अचानक बढ़ोतरी की संभावना भी कम हो सकती है.

हवाई यात्रियों को राहत की उम्मीद

सरकार का कहना है कि यह कोई सब्सिडी योजना नहीं, बल्कि कीमतों को स्थिर रखने की अस्थायी व्यवस्था है. जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी, तो सरकार तेल कंपनियों को ब्याज मुक्त सहायता देगी और कीमतें कम होने पर यह राशि वापस ली जाएगी. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिल सकता है, क्योंकि ईंधन की लागत में अचानक बढ़ोतरी का पूरा बोझ टिकट कीमतों पर नहीं डाला जाएगा. ऐसे में आने वाले समय में हवाई किराए में स्थिरता देखने को मिल सकती है और यात्रियों को बार-बार बढ़ते किराए से राहत मिलने की उम्मीद है.