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Jet Fuel Prices Increased By 5 Per Cent For International Airlines Air Travel Become Expensive

क्या महंगी होगी हवाई यात्रा? जेट फ्यूल की कीमत में हुई बढ़ोतरी, जानिए इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट पर क्या असर होगा

सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 76.55 डॉलर प्रति किलोलीटर (5.33 प्रतिशत) बढ़कर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर हो गई है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Aviation Turbine Fuel price: अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है. इससे विदेश यात्रा महंगी हो सकती है. 1 मई को विमान ईंधन की कीमतों में पांच प्रतिशत का इजाफा किया गया. ये बढ़ोतरी केवल अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए है. इस महीने घरेलू एयरलाइंस के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कितनी हो गई जेट फ्यूल की कीमत

विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में लगातार दूसरे महीने वृद्धि की गई है क्योंकि तेल कंपनियां अब वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हुई बढ़ोतरी को अब सुनियोजित तरीके से ग्राहकों पर डाल रही है. सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 76.55 डॉलर प्रति किलोलीटर (5.33 प्रतिशत) बढ़कर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर हो गई है.

यह वृद्धि एक अप्रैल को हुई कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद की गई है. तब दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया था. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल को देखते हुए सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में वृद्धि को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत विदेशी विमानन कंपनियों को बाजार दरों पर ईंधन मिलेगा जबकि घरेलू विमानन कंपनियों के लिए कीमतों को नियंत्रित रखा गया है.

क्यों बढ़ानी पड़ी विमान ईंधन की कीमतें?

विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ईरान युद्ध के कारण करनी है. पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से शिपमेंट की आवाजाही बाधित हुई है. इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में सप्लाई चेन पर पड़ा है. पीटीआई ने इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से बताया है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई भारी तेजी ने ATF दरों में बढ़ोतरी को मजबूर कर दिया है. सरकार और सरकारी तेल कंपनियों को कीमतों के मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ा है.

नई व्यवस्था के तहत विदेशी एयरलाइनों और अन्य अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों से बाजार से जुड़ी दरें वसूली जा रही हैं. घरेलू एयरलाइनों के लिए कीमतें नियंत्रित रखी गई हैं, ताकि स्थानीय ऑपरेटरों पर लागत का तत्काल प्रभाव सीमित किया जा सके.

अभी राहत के आसार नहीं

तेल और गैस की सप्लाई चेन हाल-फिलहाल सुधरती नहीं दिख रही क्योंकि पश्चिम एशिया में मंडरा रहे युद्ध के बादल अभी छंटे नहीं हैं. अमेरिका अपनी नौसेना के जहाजों को फिर से ईरान के तटों के पास भेजने की तैयारी कर रहा है. इन जहाजों में तेल (ईंधन), खाना, हथियार और बाकी जरूरी सामान भरा जा रहा है, ताकि वे लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रख सकें. इस बीच खबर ये भी है कि सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे निशाने पर होंगे.

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दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह क्षेत्र के सभी तेल-गैस भंडारों को निशाना बनाएगा. ईरान ने होर्मुज पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की भी धमकी दी है. एक बार फिर से युद्ध शुरू होने की संभावना को देखते हुए तेल और गैस की कीमतें पहले से ही बढ़ना शुरू हो गई हैं.