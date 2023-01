Jet-Sukhoi-Mirage Crashed: एमपी के मुरैना में Sukhoi-30 और Mirage 2000 टकराए, राजस्थान के भरतपुर में Jet दुर्घटनाग्रस्त-VIDEO

Jet-Sukhoi-Mirage Crashed: रक्षा सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई है. इसमें सुखोई-30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं. वहीं, राजस्थान के भरतपुर में भी एक जेट क्रैश कर गया है. तीन विमान एक ही समय में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. मुरैना और भरतपुर दोनों जगहों पर जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, वहां बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

सूत्रों की जानकारी के मुताबिक मुरैना के पास जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उन दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई ठिकाने से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि तीन घायल हुए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों ने पहाड़गढ़ क्षेत्र के जंगल में अचानक धमाके की तेज आवाज सुनी और जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां पर विमान का मलबा पड़ा हुआ था और उसमें आग लगी हुई थी.