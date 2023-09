चोरों ने लगाया भयंकर दिमाग! छत काटकर ज्वैलरी शॉप से उड़ा दिए 25 करोड़ के गहने, Video देख उड़ जाएंगे होश

Jewellery Robbery: राजधानी दिल्ली में एक काफी बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. यह चोरी की घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसे करने के लिए चोरों ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया. दरअसल, 25 सितंबर को हुई इस घटना में चोरों ने देर रात छत काटकर इस घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार रात अज्ञात चोर भोगल इलाके में उमराव ज्वैलर्स नाम की एक बड़ी ज्वैलरी शॉप में सेंध लगाकर बैठे थे. दरअसल, सोमवार को दुकान बंद रहती है. रविवार को जब शॉप के मालिक उमराव सिंह दुकान का दरवाजा बंद करने गए तो सब ठीक था, लेकिन जब मंगलवार को वह दुकान पर पहुंचे तब उन्हें पता चला की उनकी दुकान से चोर 25 करोड़ के गहने लेकर फरार हो गए हैं.

मालिक संजीव जैन ने कहा, ‘हमने रविवार को दुकान बंद की थी और जब हमने सोमवार को छुट्टी के बाद मंगलवार को इसे खोला, तो हमने देखा कि पूरी दुकान में धूल थी और स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार में एक छेद था. चोरों ने सबकुछ लूट लिया. लगभग 20-25 करोड़ रुपये की ज्वैलरी थी. सीसीटीवी भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है. मामले की जांच चल रही है.’

दरअसल, चोर छत और दीवार में छेद करने के बाद अंदर पहुंचे. उन्होंने आराम से इस चोरी को अंजाम दिया. शॉप के मालिक ने कहा कि उन्होंने पूरा हिसाब नहीं लगाया है कि कितना सामान चोरी हुआ है. उन्होंने लगभाग 20 से 25 करोड़ का माल चोरी किया है. पुलिस भी लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन शातिर चोरों का पता लगा लिया जाएगा.

#WATCH | Visuals from a jewellery shop which was looted in Delhi’s Bhogal area.

“We closed the shop on Sunday and when we opened it on Tuesday after an off on Monday, we saw that there was dust in the whole shop and there was a hole in the wall of the strong room… We think… pic.twitter.com/kyUf8woqac

