AC और सोने की चेन के लिए मार डाला..., शादी के 4 महीने बाद ससुराल वालों ने कर डाली महिला की हत्या

उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के चार महीने बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 28, 2026, 9:42 PM IST
AC और सोने की चेन के लिए मार डाला..., शादी के 4 महीने बाद ससुराल वालों ने कर डाली महिला की हत्या

Jhansi Dowry Death: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शादी के महज चार महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

मृतका की पहचान 32 साल की सपना साहू के रूप में हुई है. उनकी शादी इसी साल 20 फरवरी को झांसी के बिसाती बाजार निवासी अभिषेक साहू से हुई थी, जो कृत्रिम आभूषण का कारोबार करते हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, रविवार (28 जून) सुबह सपना अपने ससुराल में बेहोश अवस्था में मिलीं. उन्हें तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

और पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: 15 बच्चों की मौत, 4 अधिकारी सस्पेंड, बिल्डिंग मालिक समेत 3 लोग गिरफ्तार...

सपना के भाई सत्येंद्र साहू का आरोप है कि शादी के समय उनकी तरफ से करीब डेढ़ किलो चांदी, 50 ग्राम सोने के आभूषण और अन्य घरेलू सामान दिया गया था. इसके बावजूद ससुराल पक्ष कथित रूप से संतुष्ट नहीं था और लगातार एयर कंडीशनर, सोने की चेन और अन्य सामान की मांग कर रहा था. उनका दावा है कि हाल ही में परिवार ने एक नया कूलर भी देकर कुछ मांगें पूरी करने की कोशिश की थी.

परिजनों के अनुसार, सपना कुछ दिन पहले मायके आई थीं और 18 जून को वापस ससुराल चली गई थीं. परिवार का कहना है कि वह वहां खुश नहीं थीं और अक्सर पति की तरफ से समय न दिए जाने की शिकायत करती थीं. आरोप है कि घटना से एक रात पहले उन्होंने अपने भाई को फोन कर कहा था कि उन्हें मायके ले जाया जाए क्योंकि वह अब ससुराल में सहज महसूस नहीं कर रही थीं.

बेड पर अचेत अवस्था में मिलीं थीं

हालांकि, परिवार ने तय किया कि ससुराल में चल रहे एक पारिवारिक शोक कार्यक्रम के बाद उन्हें वापस लाया जाएगा. लेकिन अगली सुबह सपना के पति की तरफ से फोन आया कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं. जब परिजन ससुराल पहुंचे तो सपना बेड पर अचेत अवस्था में मिलीं. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतका के परिवार ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सपना की हत्या की गई. दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच परिजनों के आरोपों के आधार पर की जा रही है. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.