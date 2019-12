नई दिल्लीः झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गए हैं. इस चरण में कुल सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे. इस आखिरी चरण में कुल 237 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा. आज सुबह सात बजे से झारखंड के पांचवें चरण में राजमहल, बोरियो, बरहैट, जरमुंडी, सारठ, पौरैयाहाट, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, गोड्डा और महगामा सीटों पर मतदान शुरू हुआ.

आखिरी चरण के लिए सबसे बड़ी परीक्षा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की है जो कि दुमका और बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं. सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव में भी दो सीटों से अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन उन्हें दुमका सीट से हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद वे बरहेट सीट से जीत कर विधानसभा पहुंचे थे. आपको बता दें कि 2014 के झारखंड चुनाव में जेएमएम ने 16 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

Jharkhand: Visuals from a polling booths in Pakur, ahead of voting for Assembly elections. Voting on 16 constituencies in the state for the fifth phase of elections will be held today. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/M80GFuYEFJ

