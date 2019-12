Load More

नई दिल्लीः झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे आज सुबह आठ बजे से आने शुरू हो जाएंगे. 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा सहित सभी दलों के एक अग्नि परीक्षा हैं. अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एग्जिट पोल्स पर ध्यान दें तो इस बार की लड़ाई नजदीकी टक्कर वाली हो सकती है.

मतगणना का अधिकतम दौर चतरा में 28 राउंड और सबसे कम दो राउंड चंदनकियारी और तोरपा सीटों पर होगा. निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मुख्यालयों में इस बाबत इंतजाम कर लिए हैं. पहला परिणाम सोमवार दोपहर 1 बजे आने की उम्मीद है.

Jharkhand Assembly results: Uphill task for BJP to retain power as exit polls favour JMM-led alliance

