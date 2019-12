सरायकेला (झारखंड): केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दावा किया कि भाजपा राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में बहुमत की सरकार बनाएगी. सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने शनिवार को पहले चरण के मतदान के बाद विभिन्न तबकों के लोगों तथा राजनीतिक विश्लेषकों से बात की है.

Jharkhand Assembly Election 2019: पहले चरण की वोटिंग खत्म, कुल 62.87% प्रतिशत हुआ मतदान

Defence Minister Rajnath Singh in Bokaro: We are going to build a grand temple of Lord Ram at the birthplace of Ramlalla, as promised by us in every manifesto. Some parties used to mock us on this promise, but now none can stop us from building the temple. pic.twitter.com/luSmYvYuli

