रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का मंगलवार को यानी आज विस्तार किया जाएगा और सात नए मंत्रियों को राजभवन में शाम 3:45 बजे आयोजित शपथग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी. समझा जाता है कि झाविमो से सत्ताधारी गठबंधन में आने वाले विधायकों एवं अन्य आकांक्षी लोगों के लिए एक मंत्री पद रिक्त रखा गया है. झारखंड राजभवन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर उनसे अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए समय मांगा.

राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने मंगलवार शाम 3:45 बजे नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण का समय निर्धारित किया है. शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि मंगलवार को कुल सात नये मंत्री शपथ लेंगे जिन्हें मिलाकर राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलाकर कुल 11 मंत्री हो जायेंगे जो संविधान के अनुसार झारखंड में मंत्रियों की अधिकतम संभव संख्या से एक कम होगी. यहां कुल 82 विधायकों की विधानसभा है और अधिकतम 12 मंत्री बनाये जा सकते हैं.

Oath taking ceremony for Jharkhand cabinet expansion to be held at the Raj Bhavan in Ranchi at 3:45 pm tomorrow.

