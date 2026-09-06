झारखंड में कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को देर रात आया हार्ट अटैक, निधन

Cabinet Minister Death: झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन हो गया है. उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था.

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सुदिव्य कुमार सोनू. (photo credit, Social Media)

उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री थे सुदिव्य कुमार

रात में घर पर हुई बेचैनी की शिकायत

गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में निधन

Cabinet Minister Death: झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का रविवार (6, सितंबर) तड़के कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) से निधन हो गया. गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है. वह झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के वरिष्ठ नेता थे.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि सोनू ने अस्पताल ले जाए जाने से पहले अपने घर पर बेचैनी की शिकायत की थी. अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उन्हें गिरिडीह के एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया, “झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी और झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पार्टी का परिवार स्तब्ध और दुखी है। उनका जाना पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके संघर्ष, सेवा और योगदान को हमेशा याद रखा… pic.twitter.com/angSDfkqyQ — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026

कौन थे सुदिव्य सोनू ?

सुदिव्य सोनू 56 साल के थे. सोनू गिरिडीह से दूसरी बार विधायक चुने गए थे. वह 2019 में पहली बार गिरिडीह से विधायक चुने गए थे. इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. उनके पास झारखंड सरकार का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय था. साथ ही नगर विकास-आवास, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग भी उनके पास था.

झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शोक प्रकट किया है. उन्होंने लिखा, झारखंड सरकार में मेरे सहयोगी और साथी मंत्री सुदिव्य सोनू जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. कल रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे. यह JMM परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. नम आंखों से अंतिम ‘जोहार’, भाई.