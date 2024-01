Hemant Soren पर सस्पेंस खत्म, करीब 31 घंटे बाद आए सामने, विधायकों की मीटिंग में पत्नी को भी बुलाया

Hemant Soren Case: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन करीब 31 घंटे के बाद नजर आए हैं. उन्होंने रांची में सीएम आवास पर राज्य के मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक की. बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. ईडी की टीम कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए सीएम की तलाश कर रही है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री आधी रात को रांची में अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचे थे. झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को राज्य की राजधानी नहीं छोड़ने और राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है.

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, ‘ये सब रणनीतियां हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता. तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए हम एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कृपया इंतजार करें. बृजभूषण सिंह के लापता होने पर क्या उन्होंने (बीजेपी) कभी शिकायत कराई थी.’

#WATCH | Jharkhand CM Hemant Soren holds a meeting of the state’s ministers and ruling side’s MLAs at CM’s residence in Ranchi.

