झारखंड के युवाओं को मिलेगा फिल्मी करियर का नया मंच, SRFTI के साथ सरकार का बड़ा समझौता

झारखंड सरकार ने फिल्म और मीडिया क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग करने के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है. इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर और फिल्म निर्माण को नई गति मिलने की उम्मीद है.

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झारखंड में फिल्म, मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक नई शुरुआत हुई है. राज्य सरकार ने झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JFDCL) और कोलकाता स्थित प्रतिष्ठित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के बीच समझौता (MoU) कर राज्य में फिल्म शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुए इस समझौते को झारखंड के रचनात्मक युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है.

इस पहल का सबसे बड़ा मकसद राज्य के युवाओं को फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है. इसके लिए झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (JFTI) की स्थापना की जा रही है, जहां आधुनिक तकनीक के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और बेहतर संसाधनों की है.

शुरुआत में चलेंगे शॉर्ट-टर्म कोर्स

JFTI के शुरुआती चरण में कई अल्पकालिक (Short-duration) कोर्स शुरू किए जाएंगे. इनमें साउंड डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले लेखन, सिनेमैटोग्राफी, फिल्म निर्देशन और फिल्म प्रोडक्शन जैसे विषय शामिल होंगे. इन पाठ्यक्रमों को इस तरह तैयार किया जाएगा कि विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव भी प्राप्त कर सकें.

सरकार का कहना है कि यह संस्थान सिर्फ पारंपरिक फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा. वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे OTT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए युवाओं को आधुनिक तकनीक और नए दौर की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताई राज्य की संभावनाएं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय प्रतिभाएं देश-विदेश के फिल्मकारों को आकर्षित कर सकती हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई चर्चित फिल्मों की शूटिंग झारखंड में हो चुकी है और आने वाले समय में ये राज्य फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बन सकता है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले युवाओं के सामने डॉक्टर और इंजीनियर बनने जैसे सीमित विकल्प होते थे, लेकिन आज रचनात्मक क्षेत्रों में भी करियर की असीम संभावनाएं हैं. ऐसे में राज्य सरकार युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

स्थानीय प्रतिभाओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने झारखंड के कलाकारों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की संथाली फिल्म ‘आंगेन’ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है. इसके अलावा कई स्थानीय फिल्मकारों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पहचान बनाई है. उनका मानना है कि यदि इन प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग मिले तो वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं.

उन्होंने प्रसिद्ध सांस्कृतिक विचारक डॉ. रामदयाल मुंडा की पंक्ति ‘जे नाची से बाची’ का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड की संस्कृति में कला और रचनात्मकता गहराई से जुड़ी हुई है. अब इस प्रतिभा को पहचानने और निखारने का काम JFTI करेगा.

SRFTI देगा तकनीकी सहयोग

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है. इसी अनुभव का लाभ झारखंड को मिलेगा. संस्थान पाठ्यक्रम तैयार करने, फैकल्टी सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

इस सहयोग के माध्यम से छात्रों को आधुनिक कैमरा तकनीक, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड रिकॉर्डिंग, विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म निर्माण की नवीनतम प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे राज्य के युवाओं को देश के बड़े फिल्म संस्थानों जैसी सुविधाएं अपने ही राज्य में मिलने की संभावना बढ़ेगी.

फिल्म उद्योग को मिलेगा नया आधार

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से झारखंड में फिल्म निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रशिक्षित तकनीशियन, लेखक, निर्देशक, सिनेमैटोग्राफर और एडिटर तैयार होने से राज्य में फिल्म इंडस्ट्री का इकोसिस्टम मजबूत होगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में निवेश की संभावनाएं भी मजबूत होंगी.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित झारखंड के कई फिल्मकारों को सम्मानित भी किया. इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बीजू टोप्पो, ‘आंगेन’ के लिए सम्मानित रविराज मुर्मू, फिल्मकार अनुज कुमार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निरंजन कुजूर शामिल रहे. सरकार ने इसे राज्य की रचनात्मक क्षमता का प्रतीक बताते हुए भविष्य में और अधिक कलाकारों को प्रोत्साहन देने का भरोसा दिलाया.