रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अगुवाई वाले झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) का सोमवार को भाजपा में विलय हो गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां एक रैली में बीजेपी में शामिल होने के लिए मरांडी और उनके समर्थकों का स्वागत किया.

शाह ने मरांडी को आश्वासन दिया कि उन्हें भाजपा में उचित सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी. बता दें कि मरांडी नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे.

रांची में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने रैली में कहा, ”मुझे खुशी है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा में लौट आए हैं, मैं 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी वापसी के लिए काम कर रहा था.”

Jharkhand: Babulal Marandi, former Chief Minister and Jharkhand Vikas Morcha (JVM) chief merges his party with the Bharatiya Janata Party (BJP) at an event in Ranchi, in the presence of Union Home Minister & BJP leader Amit Shah. pic.twitter.com/8EiDUHEZQI

