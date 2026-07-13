3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पंचायत ने लगाया 1 लाख का जुर्माना; पुलिस पहुंची तो खुला बड़ा राज

झारखंड के गुमला में मासूम से दुष्कर्म कर मामले को पंचायत द्वारा दबाने की कोशिश की गई. पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, तो मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 13, 2026, 7:53 PM IST
3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पंचायत ने लगाया 1 लाख का जुर्माना; पुलिस पहुंची तो खुला बड़ा राज
गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां कुछ लोगों ने मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया. (Photo from Magnific)
  • झारखंड के एक गांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया
  • आरोपी ने मां को झांसे में लेकर बच्ची को गोद में लिया और वारदात को अंजाम दिया
  • गांव की पंचायत ने बैठक बुलाकर आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया
  • बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज किया

Jharkhand News: झारखंड के गुमला जिले के एक गांव से 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया. शनिवार (11 जुलाई) की शाम सुनील लोहरा पीड़ित बच्ची के घर पहुंचा. उसने बच्ची की मां से कहा कि जब तक वह अपना घर के काम निपटा रही है, तब तक वह बच्ची को संभाल लेगा. मां ने भरोसा कर बच्ची उसे सौंप दी, इसके बाद आरोपी मासूम को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब बच्ची के रोने और चीखने की आवाज आई, तो मां कमरे में पहुंची. बच्ची गंभीर रूप से घायल मिली, जिसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया.

पुलिय को नहीं दी सूचना, जुर्माने के पैसों से मनाया जश्न

हैरानी की बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद पुलिस को नहीं बुलाया गया. रविवार (12 जुलाई) को गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां कुछ लोगों ने मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया. पंचायत ने कानूनी कार्रवाई के बदले आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. आरोपी सुनील ने तुरंत 20,000 रुपये नकद दे दिए और बाकी के 80,000 एक हफ्ते में देने का वादा किया. हद तो तब हो गई, जब पंचायत ने उसी जुर्माने के पैसों से गांव में मांस और शराब की पार्टी रख जश्न मनाया.

और पढ़ें: शर्मनाक: 3 साल की मासूम से दरिंदगी, रेप केस दबाने के लिए पंचायत ने आरोपी से लिए पैसे और की शराब-मटन पार्टी!

पुलिस ने सही समय पर एंट्री कर आरोपी को पकड़ा

जब गांव में यह सब चल रहा था, तब किसी ने चुपके से पुलिस को इसकी जानकारी दे दी. घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार अपनी टीम के साथ गांव पहुंच गए. जब पुलिस वहां पहुंची, तो जुर्माने के पैसों से बुलाई गई पार्टी चल रही थी. पुलिस ने बिना देर किए जश्न के बीच से ही आरोपी सुनील लोहरा को दबोच लिया. इसके साथ ही पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां का बयान दर्ज कर मामला दर्ज किया.

पंचायत मुखिया ने दी सफाई, कानूनी कार्रवाई जारी

इस पूरे मामले पर अरंगी पंचायत के मुखिया लोडो एक्का ने सफाई दी. उनका कहना है कि यह बैठक पालमा गांव में हुई थी, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. मुखिया ने दावा किया कि उन्हें इस पूरी घटना और पंचायत की बैठक का पता तब चला, जब पुलिस गांव पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. फिलहाल, पुलिस बच्ची को न्याय दिलाने और कानून को हाथ में लेकर मामले को दबाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चला रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.