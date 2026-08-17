छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार, JSSC CGL एग्जाम कैंसिल, 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की होगी CID जांच

प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 24 दिनों से धरना दे रहे हैं. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी का माहौल तो है, लेकिन वो CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/jharkhand-hement-soren-government-cancelled-jssc-cgl-exam-and-all-recruitment-by-tdpl-8503890/ Copy

हेमंत सोरेन सरकार ने भविष्य में परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एक पोर्टल और कमिटी बनाने का ऐलान भी किया है. (फाइल फोटो)

2014 से अब तक की सभी परीक्षाएं और नतीजे होंगे रद्द

जांच में गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी का TDPL से कनेक्शन

IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनेगी समिति

परीक्षा धांधली पर छात्रों की CBI जांच की मांग अब भी बरकरार

झारखंड में छात्र JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर 24 दिन से अनशन कर रहे हैं. छात्र आंदोलन के बीच आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC CGL एग्जाम रद्द करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही एजेंसी TDPL के जरिए कराई गईं सभी भर्तियां भी रद्द हो जाएंगी. राज्य की सरकार ने 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच CID से कराने के निर्देश दिए हैं. CM सोरेन ने कहा- “युवाओं की सबसे बड़ी और अहम मांग JPSC सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी है. हम एक रिटायर्ड जज की देखरेख में इसकी पूरी जांच कराएंगे.”

झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा, “SIT और CID दोनों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. चूंकि, जांच चल रही है, इसलिए हर बात खुले तौर पर बताना संभव नहीं है. इसमें कई कंपनियों का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क शामिल है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर यहां काम किया है. लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द किया जाए. साथ ही पूरे मामले की जांच CID से कराई जाएगी.”

#WATCH | Ranchi: Protest by JPSC-JSSC aspirants | Jharkhand CM Hemant Soren says, “The government will certainly proceed with the reforms with absolute transparency. Standard Operating Procedures (SOPs) regarding how examinations should or should not be conducted are already in… pic.twitter.com/hoXNUAdCFL — ANI (@ANI) August 17, 2026

झारखंड में छात्रों का सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान, इस दिन CM हेमंत सोरेन के आवास का घेराव, इस्तीफे की मांग तेज

देवेंद्र नाथ महतो- बारीकी से होनी चाहिए जांच

CM हेमंत सोरेने के ऐलान के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की प्रतिक्रिया भी आई है. महतो ने अस्पताल से बयान जारी किया. उन्होंने कहा- “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच बहुत बारीकी से होनी चाहिए. इसमें शामिल हर भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ा जाए. इन गिरोहों के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं, उनको पकड़ा जाए.”

#WATCH | Ranchi, Jharkhand | On CM’s announcement to cancel the JSSC-CGL exam and all exams conducted on behalf of TDPL, Student leader Devendra Nath Mahato says, “We extend our heartfelt thanks to all the students, parents, members of the media, the police administration, and… pic.twitter.com/NpAG6vpfg9 — ANI (@ANI) August 17, 2026

छात्र जांच में सहयोग करेंगे- महतो

सोरेन सरकार के फैसले पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्र जांच में सहयोग करेंगे और भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की कोशिश का समर्थन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि जब उनकी समस्याओं का समाधान और मांगें पूरी हो जाएंगी, तो आगे विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आधिकारिक नोटिस का इंतजार

महतो ने कहा, “मैंने अपने जीवन में कई बार CBI या CID जांच के आदेश होते देखे हैं. बाद में वो रद्द हो जाते हैं. इसलिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, जिसकी सरकार गारंटी दे सके कि भविष्य में पेपर लीक और धांधली दोबारा नहीं होगी. फिलहाल मैं सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिस का इंतजार कर रहा हूं.” उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि सरकार भी आगे इसी तरह उनका समर्थन करती रहेगी.

झारखंड में परीक्षा विवाद ने पकड़ा तूल, छात्रों ने सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाए

छात्रों में खुशी का माहौल

राज्य सरकार का फैसला आने के बाद रांची में धरना दे रहे छात्रों में खुशी का माहौल है. अपनी मांगें पूरी होने के बाद छात्र खुशी से गाते और नाचते देखे गए. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, “हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं, मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है. अभी CBI जांच की मांग नहीं मानी गई है. इसलिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे.” लोकसभा का चुनाव लड़ चुके देवेंद्रनाथ महतो और छात्र गुट, दोनों ग्रुप से सरकार ने बात की थी. इसमें छात्रों के 6 सदस्य शामिल थे. इसके बाद राज्य सरकार का फैसला आया.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JPSC-JSSC aspirants sing and dance as they celebrate after the state government accepted their demands. The JSSC CGL exam and all exams conducted on behalf of TDPL have been cancelled. pic.twitter.com/VAoTtkzVNK — ANI (@ANI) August 17, 2026

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बोले-छात्रों की बड़ी विजय

हेमंत सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने X पर लिखा, “रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों की ये बड़ी जीत है. हालांकि, सरकार की ओर से CBI जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है. जब तक CBI जांच नहीं होगी, इस पूरे सिस्टम में जमा ‘कोढ़’ साफ नहीं होगा.”

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने अपने दृढ़ संकल्प, एकता और जीवटता का परिचय देते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर किया। JSSC-CGL का रद्द होना आपकी बड़ी विजय है। जो मुख्यमंत्री दंभ के साथ छात्रों के आरोपों को… — Babulal Marandi (@yourBabulal) August 17, 2026

JPSC में बड़ा प्रशासनिक बदलाव

इसी बीच JPSC में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है. आयोग के तीन सदस्यों-अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है.

हाथों में तिरंगा, आंखों में आंसू… झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें बयां कर रही दर्द