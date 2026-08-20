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झारखंड सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने JPSC एग्जाम रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक

JSSC-CGL में सिलेक्टेड करीब 2,950 कैंडिडेट एग्जाम रद्द करने के फैसले से गुस्से में हैं. ये कैंडिडेट एग्जाम पास करके अप्वॉइंटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे थे. कइयों को ज्वॉइनिंग लेटर का इंतजार था. इसलिए सरकार के फैसले के बाद उनकी स्थिति को लेकर विरोध शुरू हुआ.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 20, 2026, 5:23 PM IST
झारखंड सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने JPSC एग्जाम रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक
झारखंड में छात्र JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. (ANI)

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 अगस्त) JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर 3 दिन पहले जारी किए गए हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 17 अगस्त को पेपर लीक के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों की मांगें मानते हुए 2014 के बाद से कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था.  सरकार ने एजेंसी TDPL के जरिए कराई गईं सभी भर्तियां भी रद्द करने की बात कही थी. भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच CID से कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो की अपील पर छात्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था. राज्य भर के अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 26 दिनों से धरना दे रहे थे.

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एग्जाम क्लियर कर नौकरी कर रहे लोगों ने फैसले को दी कोर्ट में चुनौती

JSSC-CGL के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवार, परीक्षा रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं. इनमें से कई सफल अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. JSSC-CGL के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पूरी मेहनत और योग्यता के आधार पर पास की है. अगर परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो दोषी अभ्यर्थियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. परीक्षा और भर्ती रद्द करके सफल उम्मीदवारों को सजा देना उचित नहीं है.

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याचिकाकर्ताओं को काम पर लौटने का निर्देश

हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों मामलों के याचिकाकर्ताओं के लिए भी राहत की खबर है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित याचिकाकर्ता तत्काल प्रभाव से अपने काम पर वापस होंगे. इस फैसले के बाद परीक्षा प्रक्रिया और इससे जुड़े सरकारी आदेश को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल अदालत के विचाराधीन रहेगा.

अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमिटी का गठन

झारखंड सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सीनियर IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई है. ये कमिटी एग्जाम सिस्टम की स्टडी करेगी और दो महीने के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

इन परीक्षाओं की होगी CID जांच

CID जांच के दायरे में 5वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 06/2013), सिविल जज जूनियर डिविजन भर्ती परीक्षा (10/2015), सिविल जज (जूनियर डिविजन) विशेष भर्ती परीक्षा (11/2015), मुद्रा संरक्षण पदाधिकारी भर्ती परीक्षा (12/2015), सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष भर्ती परीक्षा (03/2015), सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष (बैकलॉग) भर्ती परीक्षा (04/2015), खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी भर्ती परीक्षा (01/2016), दंत चिकित्सक (बेसिक कैडर) भर्ती परीक्षा (02/2016), संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा (बैकलॉग) (27/2017), वाणिज्यिक कर (समिति) परीक्षा (10/2010), संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा-2016 (23/2016), निदेशालय भू-विज्ञान के अंतर्गत भू-वैज्ञानिक एवं सहायक भर्ती (नियमित) (01/2017 और 02/2017), सहायक लोक अभियोजक भर्ती परीक्षा (12/2018), सिविल जज (जूनियर डिविजन) नियमित भर्ती परीक्षा (05/2019), संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती (नियमित) (05/2019), संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (2021/01/2021) और डेंटल डॉक्टर भर्ती नियमित (01/2022) शामिल हैं.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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