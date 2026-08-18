परीक्षा में 'जुगाड़' पड़ा भारी! JPSC-JSSC-CGL केस में अभय तिवारी की पत्नी और भाई गिरफ्तार, CID ने जुटाए सबूत

Jharkhand Paper Case: झारखंड में JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में CID ने आज बड़ा एक्शन लिया है. जांच एजेंसी ने सरकारी कर्मचारी अभय कुमार तिवारी की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अवैध तरीके से परीक्षा में सफलता हासिल की. इससे पहले 22 जुलाई को CID ने अभय तिवारी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जेल में है.
आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि आदित्य पांडेय, पवन कुमार सिंह, रविशंकर कुमार, संतोष कुमार सिंह, सनंद प्रकाश, ललू कुमार यादव और सौरभ कुमार पांडेय समेत सात आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं. इनकी तलाश में कई जिलों में लगातार छापेमारी भी चल रही है.
इस केस में पूर्व JPSC चेयरमैन एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी सबसे बड़ी है. CID ने पूर्व डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता, परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL के निदेशक, उसके मार्केटिंग मैनेजर रामवीर सिंह और तकनीकी प्रोग्रामर मोहम्मद उस्मान व मोहम्मद इबाद को भी गिरफ्तार किया है. इसके अलावा हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, सोनू कुमार और JPSC कर्मचारी उमेश कुमार समेत कई लोगों पर कार्रवाई हुई. यही नहीं अभय तिवारी से जुड़े बताए जा रहे अरविंद कुमार को भी हिरासत में है. CID अब यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा प्रक्रिया में कौन-कौन लोग किस तरह शामिल थे.
यही नहीं जांच में एजेंटों और कुछ अभ्यर्थियों की भूमिका भी सामने आई है. CID ने बुधेश्वर भगत, रमेश कुमार और उमाकांत उरांव को गिरफ्तार किया है. वहीं चयनित अभ्यर्थियों रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार और रक्षक सिंह पर गलत तरीके से परीक्षा पास करने के आरोप हैं. जांच का दायरा अब परीक्षा से जुड़ी कंपनियों तक पहुंच गया है. दिल्ली से मिथिलेश सिंह उर्फ आर.के. सिंह, जो ICN इंडिया से जुड़े बताए जा रहे हैं, को गिरफ्तार किया गया. वहीं बिन्सिस टेक्नोलॉजीज के निदेशक अरुण शर्मा को मुंबई से पकड़ा गया है.
CID को परीक्षा से जुड़े कई बड़े सबूत भी मिले हैं, जिनमें OMR शीट की कार्बन कॉपी भी शामिल है. अब CID इन कार्बन कॉपियों का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर रही है. जांच यह पता लगाने के लिए हो रही है कि कहीं किसी उत्तर में बदलाव तो नहीं किया गया, परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह का अनधिकृत हस्तक्षेप हुआ या कोई दूसरी गड़बड़ी की गई. CID का मानना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ से और राज पता चलेंगे.
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