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झारखंड में बिजली गिरने से 5 महिलाओं की मौत, 6 अगस्त तक बारिश बारिश का येलो अलर्ट

झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाओं की मौत हो गई. IMD ने 6 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 2, 2026, 11:06 PM IST
jharkhand lightning
jharkhand lightning (Image: Canva)

झारखंड में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. रामगढ़ और गोड्डा जिले में कुल पांच महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. सभी महिलाएं खेत में धान की बुआई कर रही थीं, तभी अचानक तेज बारिश और बिजली गिरने से यह हादसा हुआ. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए 6 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.

रामगढ़ और गोड्डा में हुई दर्दनाक घटना

पुलिस के अनुसार, रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में तीन महिलाओं की मौत हुई. इनमें सकुल गांव की 45 वर्षीय रेखा देवी, 21 वर्षीय रोशनी कुमारी और पलानी गांव की 34 वर्षीय सुशांति देवी शामिल हैं. दूसरी ओर गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के महेशपुर-रामपुर गांव में दो महिलाओं की जान चली गई. अधिकारियों ने बताया कि सभी महिलाएं खेत में धान की रोपाई कर रही थीं, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. हादसे में चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है.

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6 अगस्त तक बारिश येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने झारखंड के कई हिस्सों में 3 अगस्त से 6 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे मौसम में खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों के साथ-साथ हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो जैसे मध्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज गरज और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से मौसम की चेतावनी पर ध्यान देने को कहा है.

खराब मौसम में क्या रखें सावधानी?

अगर आपके इलाके में गरज-चमक शुरू हो जाए तो तुरंत किसी सुरक्षित पक्की इमारत के अंदर चले जाएं. खेत, खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें. मोबाइल पर मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखें और बहुत जरूरी न हो तो खराब मौसम में बाहर निकलने से बचें. किसान भी धान की बुआई या दूसरे खेती के काम मौसम सामान्य होने के बाद ही करें. समय रहते सावधानी बरतने से ऐसे हादसों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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