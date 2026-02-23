झारखंड का Birdman: पक्षियों से करता है बातें, जानिए कैसे देखते ही देखते बन गया जंगल की आवाज

झारखंड के पन्ना लाल महतो बर्डमैन बनकर गांव-गांव चिड़ियों के लिए घोंसले बना रहे हैं. यही नहीं वह पक्षियों की भाषा समझते हैं और उनसे आसानी से बात भी कर लेते. आइए जानते हैं इनके बारे में...

Published date india.com Published: February 23, 2026 9:13 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
पन्ना लाल की खासियत सिर्फ घोंसले बनाना नहीं है, बल्कि वे पक्षियों की आवाज की नकल भी बखूबी कर लेते हैं. (Photo From TOI)

भारत में चिड़ियों की संख्या गिरावट देखने को मिली है. शहरीकरण, पेड़ों की कमी, कंक्रीट के घर, प्रदूषण और बदलती खानपान की आदतों ने इनके घर छीन लिए. लेकिन झारखंड के रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले पन्ना लाल महतो ने इस हालात को बदलने की ठानी. उन्होंने अपने गांव के हर घर में चिड़ियों के लिए लकड़ी के घोंसले बनाकर लगाए. पिछले साल लगाए गए घोंसलों में करीब 80 प्रतिशत में चिड़ियों ने बसेरा बना लिया. इस साल उन्होंने आसपास के गांवों में भी यह अभियान बढ़ाया और काम पूरा होते-होते कई घरों में गौरैया बसने भी लगीं.

बर्डमैन नाम से बनाई अनोखी पहचान

पन्ना लाल को इलाके में लोग प्यार से बर्डमैन कहते हैं. वे किसी संस्था या सरकारी मदद के सहारे नहीं, बल्कि अपनी जेब से यह काम करते हैं. उनके भतीजे ओम प्रकाश महतो, जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट संभालते हैं और कभी-कभी बर्डिंग ट्रिप में साथ भी जाते हैं. ओम बताते हैं कि चाचा ने अपनी जिंदगी पक्षियों के नाम कर दी है. काम से थोड़ा भी समय मिलता है तो वे चिड़ियों के लिए दाना-पानी और सुरक्षित जगह का इंतजाम करने में लग जाते हैं.

पक्षियों की भाषा आसानी से समझ लेते

पन्ना लाल की खासियत सिर्फ घोंसले बनाना नहीं है, बल्कि वे पक्षियों की आवाज की नकल भी बखूबी कर लेते हैं. वे कबूतर, गौरैया और कई अन्य पक्षियों की पुकार हूबहू दोहरा सकते हैं. इतना ही नहीं, वे सिर्फ आवाज सुनकर ही पक्षी की पहचान कर लेते हैं. उनका दावा है कि वे 50-60 कौवों को एक साथ बुला सकते हैं. उन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली, लेकिन पढ़ने, देखने और अनुभव से उन्होंने सैकड़ों पक्षियों के नाम और व्यवहार सीख लिए हैं.

बचपन की याद से शुरू हुआ सफर

उनका पक्षियों से जुड़ाव 1995-96 के आसपास शुरू हुआ, जब उनके चाचा दो घायल पक्षियों – एक ग्रे पार्ट्रिज और एक पैराकीट को घर लाए. पन्ना लाल उन्हें खाना खिलाते थे. जब भी वे पास जाते, पक्षी पंख फड़फड़ाकर अपना स्नेह जताते. उसी समय से उनके मन में पक्षियों के लिए गहरा लगाव पैदा हुआ. वे कहते हैं कि पक्षी बहुत समझदार होते हैं और अगर हम ध्यान से सुनें तो वे हमसे संवाद करते हैं.

प्रकृति से जुड़ाव और जागरूकता का मिशन

पन्ना लाल स्कूल-कॉलेजों में जाकर बच्चों को पक्षियों और पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी बताते हैं. वे बताते हैं कि कुछ पक्षी, जैसे ऐशी-क्राउन स्पैरो लार्क, अपने बच्चों को बचाने के लिए घायल होने का नाटक तक करते हैं. उनका मानना है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता भरोसे पर टिका है. पक्षी उन्हें पहचानते हैं, उनके आसपास मंडराते हैं और चहचहाकर जैसे धन्यवाद कहते हैं. यह कहानी दिखाती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले, तो वह प्रकृति के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है.

