Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: कब आएंगे झारखंड निकाय चुनाव परिणाम? कहां देखें नतीजे, ए टू जेड जानकारी

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026: झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान हो चुका है. अब 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होनी बाकी है.

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026: झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव का मतदान 23 फरवरी को हुआ. अब राज्य के लोगों को चुनाव परिणाम का इंतजार है जो 27 फरवरी को आएंगे. उस दिन सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी.

मतदान की बड़ी बातें

  • झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकाय हैं
  • 62% वोटिंग हुई थी 23 फरवरी को
  • कुल 4,307 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे
  • 896 अति संवेदनशील और 2,445 संवेदनशील केंद्र थे

झारखंड के नगर निगम

रांची (Ranchi), धनबाद (Dhanbad), देवघर (Deoghar), चास (Chas), हजारीबाग (Hazaribagh), आदित्यपुर (Adityapur), मेदिनीनगर (Medininagar), गिरिडीह (Giridih) और जमशेदपुर (Jamshedpur)

नगर परिषद

रामगढ़, झुमरी तिलैया, साहिबगंज, पाकुड़, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, मधुपुर, चिरकुंडा, चक्रधरपुर, फुसरो और विश्रामपुर.

क्यों महत्वपूर्ण है नगर निकाय चुनाव?

  • 43 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट दिया है
  • 6,000 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा
  • पता चलेगा कि INDI अलायंस की क्या स्थिति है जनता के बीच
  • भाजपा ने भी चुनाव में काफी जोर लगाया है

चुनाव गैर दलीय

झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव गैर दलीय होता है. यानी ये चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर नहीं लड़े जाते हैं. लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है.

तीन प्रमुख दलों का समर्थन

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है.

कहां देखे नतीजे?

झारखंड निकाय चुनाव मतगणना का लाइव अपडेट और आधिकारिक रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट (sec.jharkhand.gov.in) पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप तेज और सटीक अपडेट के लिए इंडिया डॉट कॉम हिंदी (https://www.india.com/hindi-news/) की वेबसाइट पर आइये. हम आपको पल-पल की जानकारी देंगे. सुबह 8 बजे से आपको चुनाव परिणाम से जुड़े सभी आंकड़े, रुझान, जीत हार के आंकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे.

