  • Hindi
  • India Hindi
  • Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 Live All 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List Jharkhand Municipal Election Results In Hindi
live

Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: रोशनी खलखो रांची से विजयी, जानें सभी 48 नगर निगम-नगर पंचायत सीटों से कौन-कौन जीता

Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत हैं.

Published date india.com Updated: February 28, 2026 8:47 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: रोशनी खलखो रांची से विजयी, जानें सभी 48 नगर निगम-नगर पंचायत सीटों से कौन-कौन जीता
(photo credit AI, for representation only)

Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: झारखंड में नगर निगम चुनाव के परिणाम तेजी से आ रहे हैं. आइये जानते है कि राज्य से सभी 48 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में कहां से कौन विजेता हुआ है.

9 नगर निगम कौन से

रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, जमशेदपुर

20 नगर परिषद के नाम

रामगढ़, पाकुड़, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, झुमरी तिलैया, साहिबगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, कोडरमा, चक्रधरपुर, फुसरो और विश्रामपुर, चतरा, गढ़वा, मधुपुर, चिरकुंडा

19 नगर पंचायत 

बंशीधर नगर (गढ़वा), मांझिआंव (गढ़वा), हुसैनाबाद (पलामू), हरिहरगंज (पलामू), छतरपुर (पलामू), लातेहार, कोडरमा, डोमचांच (कोडरमा), बड़की सरैया (गिरिडीह), धनवार (गिरिडीह), महागामा, राजमहल (साहिबगंज), बरहरवा (साहिबगंज), बासुकीनाथ (दुमका), जामताड़ा, बुंडू (रांची), खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम)

Live Updates

  • Feb 28, 2026 8:47 AM IST

    Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: चास नगर निगम से भोलू पासवान, मिहिजाम नगर परिषद से जयश्री देवी को बड़ी जीत मिली है.

  • Feb 28, 2026 8:46 AM IST

    Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: चाईबासा नगर परिषद में नितिन प्रकाश और चक्रधरपुर नगर परिषद में सन्नी उरांव को जीत मिली है.

  • Feb 28, 2026 8:45 AM IST

    Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: महागामा नगर पंचायत में प्रबोध सोरेन और गढ़वा नगर परिषद में आशीष कुमार सोनी विजयी हुए.

  • Feb 28, 2026 8:44 AM IST

    Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: हरिहरगंज नगर पंचायत में कुमारी शीला चौधरी अध्यक्ष चुनी गई हैं.

  • Feb 28, 2026 8:44 AM IST

    Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List हुसैनाबाद नगर पंचायत से अजय भारती विजयी हुए.

  • Feb 28, 2026 8:43 AM IST

    Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: कोडरमा नगर पंचायत साजिद हुसैन लल्लू की जीत हुई है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.