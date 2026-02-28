By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: रोशनी खलखो रांची से विजयी, जानें सभी 48 नगर निगम-नगर पंचायत सीटों से कौन-कौन जीता
Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत हैं.
Jharkhand 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Full Winner List: झारखंड में नगर निगम चुनाव के परिणाम तेजी से आ रहे हैं. आइये जानते है कि राज्य से सभी 48 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में कहां से कौन विजेता हुआ है.
9 नगर निगम कौन से
रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, जमशेदपुर
20 नगर परिषद के नाम
रामगढ़, पाकुड़, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, झुमरी तिलैया, साहिबगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, कोडरमा, चक्रधरपुर, फुसरो और विश्रामपुर, चतरा, गढ़वा, मधुपुर, चिरकुंडा
19 नगर पंचायत
बंशीधर नगर (गढ़वा), मांझिआंव (गढ़वा), हुसैनाबाद (पलामू), हरिहरगंज (पलामू), छतरपुर (पलामू), लातेहार, कोडरमा, डोमचांच (कोडरमा), बड़की सरैया (गिरिडीह), धनवार (गिरिडीह), महागामा, राजमहल (साहिबगंज), बरहरवा (साहिबगंज), बासुकीनाथ (दुमका), जामताड़ा, बुंडू (रांची), खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम)
