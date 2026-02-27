By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: रामगढ़ से चाइबासा तक, जानें झारखंड की 20 नगर परिषद का हाल
Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में कुल 20 नगर परिषद हैं और सभी पर तेजी से चुनाव मतणना हो रही है. मतगणना 8 बजे शुरू हुई थी.
ये हैं 20 नगर परिषद के नाम
रामगढ़, झुमरी तिलैया, साहिबगंज, पाकुड़, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, मधुपुर, चिरकुंडा, चक्रधरपुर, फुसरो और विश्रामपुर.
