Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: रामगढ़ से चाइबासा तक, जानें झारखंड की 20 नगर परिषद का हाल

Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में कुल 20 नगर परिषद हैं. सभी में मतगणना आज हो रही है.

Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: रामगढ़ से चाइबासा तक, जानें झारखंड की 20 नगर परिषद का हाल
Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में कुल 20 नगर परिषद हैं और सभी पर तेजी से चुनाव मतणना हो रही है. मतगणना 8 बजे शुरू हुई थी.

ये हैं 20 नगर परिषद के नाम

रामगढ़, झुमरी तिलैया, साहिबगंज, पाकुड़, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, मधुपुर, चिरकुंडा, चक्रधरपुर, फुसरो और विश्रामपुर.

 

Live Updates

  • Feb 27, 2026 1:21 PM IST

    Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष पद की रेस में निर्मला देवी ने बढ़त बना ली है और उन्हें 3944 वोट मिले हैं. जबकि निकटतम प्रत्याशी बीना देवी को 2624 वोट और ममता देवी को 2344 मत मिले हैं.

  • Feb 27, 2026 1:11 PM IST

    Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए दौलत सोनी ने 2120 मत प्राप्त किए हैं. वहीं, कंचन जायसवाल को 919 वोट मिले हैं.

  • Feb 27, 2026 1:09 PM IST

    Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: चतरा में रुझानों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमन यादव आगे चल रहे हैं.

  • Feb 27, 2026 12:44 PM IST

    Ramgarh Jhumri Tilaiya Sahibganj Pakur Chaibasa Chunav Results LIVE: चतरा नगर परिषद में वार्ड संख्या एक से राकेश कुमार ने जीत दर्ज की है. जबकि वार्ड दो से ऋतिका कुमारी पति राजा सिन्हा ने जीत हासिल की. वार्ड तीन से मो नेहाल विजयी रहे. वार्ड संख्या चार में पार्वती देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित किया.

