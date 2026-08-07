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Jharkhand Protest Day 14: भूख हड़ताल जारी, 10 अगस्त को विधानसभा महा-घेराव, सदन में भी गूंजा JPSC-JSSC विवाद

झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है. भूख हड़ताल जारी है, जबकि 10 अगस्त को विधानसभा महा-घेराव का ऐलान किया गया है.

Written by: Farha Fatima
Published: August 7, 2026, 3:02 PM IST
राहुल गांधी के समर्थन के बीच तेज हुआ JPSC-JSSC आंदोलन
राहुल गांधी के समर्थन के बीच तेज हुआ JPSC-JSSC आंदोलन
  • झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है.
  • रांची में छात्र भूख हड़ताल पर हैं और विवादित परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
  • विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने भर्ती घोटाले को लेकर जोरदार हंगामा किया.
  • छात्रों ने 10 अगस्त को गैर-राजनीतिक विधानसभा महा-घेराव का ऐलान किया है.

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन, 7 अगस्त की पहली पाली हंगामे, तीखी नोकझोंक और सियासी खींचतान की भेंट चढ़ गई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों व धांधली को लेकर सदन के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी सीट पर खड़े होकर इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने, परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग करने लगे. मरांडी ने कहा कि सहायक आचार्य, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, पीजीटी शिक्षक नियुक्ति और 11वीं से 14वीं जेपीएससी जैसी लगभग सभी हालिया परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. सूबे के अभ्यर्थी भारी बारिश के बीच सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं और राज्य की बदनामी हो रही है. मांग पूरी न होने पर भाजपा और विपक्षी दलों के विधायक वेल में उतर आए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे.

विपक्ष के इस रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और कार्यमंत्रणा की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कराने पर सहमति बनी थी. उन्होंने कहा कि विधिवत वाद-विवाद के दौरान विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, इसलिए सदन को बाधित करना अनुचित है. सदन में बढ़ते शोर-शराबे और लगातार नारेबाजी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.

और पढ़ें: Jharkhand Protest Day 13: JPSC-JSSC विवाद ने पकड़ी रफ्तार, मांगों से सरकार पर दबाव, अब तक क्या-क्या हुआ?

झारखंड में छात्रों का विरोध 14वें दिन भी जारी

छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सैकड़ों अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. कई छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है. उन्होंने कहा, “अभी तक न तो कोई समय, न तारीख और न ही कोई पक्की जानकारी मिली है. हमें सिर्फ बातचीत का भरोसा दिया जा रहा है जैसा कि हमें टीम से पता चल रहा है. अभी तक किसी सरकारी अधिकारी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है.”

देवेंद्र महतो ने कहा, “हमें लगता है कि अगर जांच होती है तो उन लोगों से जुड़े कई बड़े चेहरों की असलियत भी सामने आएगी और उनकी छवि खराब होगी. इसी बात का डर है कि अगर कड़ाई से जांच कराएंगे तो वो भी फंस जाएंगे.” उन्होंने कहा, “एक मांग कम समय में पूरी होने वाली है और दूसरी में ज्यादा समय लगेगा. हमारी कम समय वाली मांगें पूरी होने के बाद ही हम अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे. जिन परीक्षाओं पर विवाद है, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए. 14वीं जेपीएससी, एफआरओ और अन्य परीक्षाएं रद्द हों. टाइम बाउंड डिमांड को लेकर भी बताया जाए कि कब तक वो पूरी होगी.” पिछले दो सप्ताह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन कर रहे मूल छात्र समूह जेपीएसएसी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने आज के मार्च से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है. मंच की कोर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन गैर-राजनीतिक है और वे किसी भी राजनीतिक दल या उसके छात्र संगठन के बैनर तले प्रदर्शन नहीं करेंगे. मूल आंदोलनकारी छात्रों ने घोषणा की है कि उनका अपना स्वतंत्र विधानसभा महा-घेराव 10 अगस्त को आयोजित होगा.

राहुल गांधी का समर्थन

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का समर्थन किया है. इसपर देवेंद्र महतो ने कहा, “सभी को यह समर्थन देना चाहिए क्योंकि यह परेशान छात्रों का विरोध प्रदर्शन है. आज सभी पार्टियों को चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कोई और पार्टी – उनका समर्थन करना चाहिए. छात्र सभी के होते हैं. वे सभी के घरों से आते हैं. यह छात्रों का विरोध प्रदर्शन इस बात के खिलाफ है कि झारखंड में पेपर लीक होना आम बात हो गई है.” (इनपुट IANS की खबर से)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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