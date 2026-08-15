झारखंड: छात्रों ने CM के खिलाफ खोला मोर्चा, कर रहे इस्तीफे की मांग... कांग्रेस पर भी साधा निशाना

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन तेज है. छात्र 16 अगस्त को पुतला दहन करेंगे और 20 अगस्त को CM आवास घेराव करेंगे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/jharkhand-protest-student-demands-for-hemant-soren-also-slam-congress-8502599/ Copy

16 अगस्त को पुतला दहन और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम घोषित किया गया है. (Photo from IANS)

रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं

16 अगस्त को सीएम सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का ऐलान हुआ है

वहीं, 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी है

मुख्यमंत्री ने भविष्य में पारदर्शी परीक्षाएं कराने का भरोसा दिया

Jharkhand Protest: झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. अब छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है. उनका आरोप है कि कांग्रेस और JMM इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. छात्रों ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो कांग्रेस को JMM के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए. JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने ऐलान किया है कि 16 अगस्त को हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे. इसके बाद 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. छात्र JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं.

छात्रों का आंदोलन और बढ़ती मांगें…

छात्रों का कहना है कि JPSC और JSSC की कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के कारण मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय हुआ, इसी को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है. छात्रों की सबसे बड़ी मांग JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करना है. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. छात्रों ने कहा अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने कांग्रेस से भी कहा है कि वह सरकार में JMM का समर्थन करने पर दोबारा विचार करे. वहीं, 16 अगस्त को पुतला दहन और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम घोषित किया गया है.

CM सोरेन ने दिया पारदर्शी परीक्षा का भरोसा

वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में बदलाव करने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC जैसी संस्थाओं से होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. सोरेन ने कहा कि राज्य के युवा उनके लिए काफी अहम हैं और सरकार उनके भरोसे को बनाए रखना चाहती है. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, उन्होंने ‘छात्रों की बात-छात्रों के साथ’ अभियान शुरू करने की जानकारी भी दी और छात्रों से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे. मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकार पर भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी माफिया की वजह से प्रतिभाशाली युवाओं के सपने और मेहनत बेकार नहीं जाने दिए जाएंगे. उन्होंने माना कि परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है और भविष्य में पारदर्शी परीक्षाएं कराने का भरोसा दिया.

कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन का समर्थन किया

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को स्वीकार किया है और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया है. ठाकुर के मुताबिक, अलग-अलग सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं ने असर डाला है. हालांकि, उन्होंने कहा कि गड़बड़ी कितनी बड़ी है, यह जांच के बाद ही साफ होगा. उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सफल उम्मीदवारों में ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर परीक्षा पास की है. ऐसे छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. कांग्रेस नेता ने छात्रों से मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा रखने की अपील की. अब छात्रों की अगली रणनीति 16 अगस्त के पुतला दहन और 20 अगस्त के मुख्यमंत्री आवास घेराव पर टिकी है.