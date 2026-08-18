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24 दिन बार खत्म हुआ झारखंड छात्र आंदोलन, देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन, जानें क्या बोले

Jharkhand Protest End: झारखंड छात्र आंदोलन सोमवार की रात खत्म हो गया. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत सभी छात्र नेताओं ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 18, 2026, 6:44 AM IST
24 दिन बार खत्म हुआ झारखंड छात्र आंदोलन, देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन, जानें क्या बोले
सीएम हेमंत सोरेन और देवेंद्र महतो. (photo credit, IANS, for representation only)
  • 24 दिन चला झारखंड छात्र आंदोलन
  • JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पूरी
  • देवेंद्र महतो, सुधार के लिए संघर्ष जारी रहेगा

Jharkhand Protest End: 24 दिन से चल रहा झारखंड छात्र आंदोलन सोमवार की रात खत्म हो गया. इसके साथ ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद लिया गया.

देवेंद्र महतो ने उम्मीदवारों की मांगें मानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राज्य के मंत्रियों दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी का धन्यवाद किया. उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानूनों और सुधारों की भी मांग की.

और पढ़ें: छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार, JSSC CGL एग्जाम कैंसिल, 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की होगी CID जांच

क्या बोले देवेंद्र महतो?

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, देवेंद्र महतो ने कहा, आज झारखंड के लिए एक बड़ी जीत है. हालांकि मैं अपना विरोध प्रदर्शन अभी रोक रहा हूं, लेकिन सुधार के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा. मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता हूं जहां पेपर लीक और गड़बड़ियां न हों – एक ऐसी व्यवस्था जो यह गारंटी दे कि जो बच्चे अभी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हैं, उन्हें भविष्य में JPSC या JSSC परीक्षाओं में शामिल होने पर ऐसे बलिदान न देने पड़ें या ऐसी लड़ाइयां न लड़नी पड़ें. अगर इसके लिए विधानसभा को नए कानून बनाने पड़ें या संविधान में संशोधन करना पड़े, तो ऐसा किया जाना चाहिए. हर परीक्षा की निगरानी होनी चाहिए, हर परीक्षा का ऑडिट होना चाहिए, और हर परीक्षा और हर चरण के लिए एक स्पष्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए. हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे.


बता दें कि देवेंद्र के साथ अनशन पर बैठीं उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. छात्रों ने मांगें पूरी होने के बाद जमकर जश्न बनाया और डांस भी किया. राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, सरकार हमेशा से झारखंड में शुरू हुए बड़े छात्र आंदोलन, खासकर सुधारों से जुड़े मुद्दों को लेकर संवेदनशील रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलन की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी है और राहुल गांधी ने भी लगातार छात्रों के हितों की बात की है. आज हम आंदोलनकारियों का धन्यवाद करना चाहते हैं. आपने जो आंदोलन शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से, राज्य और छात्रों दोनों के हित में चलाया, वह अब बहुत सम्मानजनक तरीके से समाप्त हो रहा है.


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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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