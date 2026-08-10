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झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने कहा- बल प्रयोग गलत, बातचीत से निकलेगा समाधान

कांग्रेस नेता ने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की अपील की. इससे पहले भी राहुल गांधी छात्र आंदोलन के समर्थन में अपनी बात रख चुके हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: August 10, 2026, 7:37 PM IST
Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी.

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी. उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताते हुए राज्य सरकार से उनकी बात सुनने और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है. उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है.

राहुल गांधी ने सरकार से की अपील

कांग्रेस नेता ने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की अपील की. इससे पहले भी राहुल गांधी छात्र आंदोलन के समर्थन में अपनी बात रख चुके हैं. उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी थीं और उनकी मांगों के प्रति समर्थन जताया था. वहीं, झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि झारखंड में जंतर-मंतर जैसी बर्बरता और संवादहीनता की स्थिति नहीं बनी है. उनके मुताबिक, सरकार ने छात्रों के आंदोलन से पहले ही मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी.

और पढ़ें: Opinion: प्रयागराज में राहुल गांधी का दांव पड़ा कमजोर, 'छात्रों की गूंज' से योगी सरकार को घेरने की कोशिश नाकाम

मामले में सीआईडी जांच जारी

मंत्री ने कहा कि मामले की सीआईडी जांच जारी है. गिरफ्तारियों के साथ-साथ डिजिटल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले में कोई दोषी बच न पाए. दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में मौजूद कमियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीधी नजर है. उन्होंने बताया कि छात्रों को व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया गया है. सरकार ने छात्रों से दोबारा बातचीत का आग्रह किया है और वह संवाद के लिए पूरी तरह तैयार है.

बातचीत के जरिए समाधान की अपील

मंत्री ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट रुख है कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए ही किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों ने भी माना है कि उनकी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई की है. मंत्री के मुताबिक, विधानसभा के मौजूदा सत्र में भी सरकार छात्रों के मुद्दे को लेकर गंभीर है.

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पहले से तय था और सरकार ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन छात्र उस समय बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए. उन्होंने दोहराया कि सरकार छात्रों के मुद्दों पर संवाद के जरिए समाधान निकालने के लिए तैयार है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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