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झारखंड में परीक्षा विवाद ने पकड़ा तूल, छात्रों ने सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाए

JPSC-JSSC Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ. छात्रों ने हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाए और सरकार से कार्रवाई की मांग की.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 16, 2026, 11:02 PM IST
Jharkhand students protest
झारखंड में परीक्षा विवाद ने पकड़ा तूल (Image: IANS)

JPSC-JSSC Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. रविवार को आंदोलन के 23वें दिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले फूंके. छात्रों ने आरोप लगाया कि झारखंड की JMM-कांग्रेस सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठा रही है. प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला. इसी दौरान वहां पुतले जलाए गए. छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर उनकी परेशानी लंबे समय से जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनकी मांगों पर ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, जिससे उन्हें भरोसा हो सके.

17 अगस्त को सरकार से फिर होगी बातचीत

आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने छात्रों को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है. अधिकारियों के मुताबिक, छात्रों और सरकार के बीच 17 अगस्त को नए दौर की बातचीत होगी. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इस बैठक में शामिल होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि बातचीत में उनके कानूनी सलाहकार भी मौजूद रहेंगे. इससे पहले छात्रों ने कांग्रेस से झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की थी. उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने यह भी ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. छात्रों ने राज्यभर के युवाओं से रांची पहुंचकर इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है.

और पढ़ें: झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने कहा- बल प्रयोग गलत, बातचीत से निकलेगा समाधान

छात्रों ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर लगाए आरोप

प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने खुद को राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का छोटा भाई बताते हुए सिर मुंडवाया. उसने कहा कि वह दोनों नेताओं के लिए शोक मना रहा है. छात्र ने आरोप लगाया कि नेताओं से अब किसी तरह की उम्मीद नहीं बची है और वे परिवार की राजनीति में फंसे हुए हैं. एक अन्य प्रदर्शनकारी ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उसने कहा कि जब NEET का मामला सामने आया था, तब राहुल गांधी ने छात्रों के पक्ष में खुलकर बात की थी, लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर उनकी सक्रियता वैसी नहीं दिखी. हालांकि, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की थी और झारखंड सरकार से उनकी मांगें सुनने की अपील भी की थी.

JPSC-JSSC को लेकर छात्रों की बड़ी मांगें

छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व JPSC-JSSC Reforms Manch कर रहा है. संगठन की प्रमुख मांगों में 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करना, सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच कराना और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है. छात्र दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं. इसके अलावा वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर और व्हिसलब्लोअर संतोष कुमार मस्ताना का निलंबन वापस लेने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को हटाने की मांग की गई है. छात्रों का कहना है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उन्हें रद्द किया जाए और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो. उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल कुछ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भर्ती सिस्टम पर युवाओं के भरोसे का मामला है.

सरकार ने भर्ती सिस्टम में बदलाव का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंता पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के सवालों से एक पूरी पीढ़ी के नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का भरोसा प्रभावित हुआ है. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि मामलों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका प्रभाव या पद कितना भी बड़ा हो. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सालाना परीक्षा कैलेंडर, तकनीक से सुरक्षित परीक्षाएं, समय पर आंसर की और OMR शीट जारी करने जैसे कदम बताए हैं. साथ ही ‘Students’ Voice with Students’ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. कांग्रेस ने भी 18 अगस्त को बैठक बुलाकर JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार के मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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