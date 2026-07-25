शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके? क्या अब खत्म होगा आंदोलन

'झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए', शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद क्या-क्या बोले अभिजीत दीपके

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 25, 2026, 2:55 PM IST
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके? क्या अब खत्म होगा आंदोलन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर से छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन इस्तीफा हो गया. दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए.

अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी हम यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी दो और मांगें पूरी नहीं हो जाती. उन्होंने कहा कि हमारी दो और मांगें हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा. उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है सरकार को उनके परिवार को एक करोड़ का मुआवजा देना होगा. उसके अलावा उन पुलिसवालों क खिलाफ भी कार्रवाई की होनी चाहिए जिन्होंने 20 तारीख को हरकत की थी.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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