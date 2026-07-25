शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके? क्या अब खत्म होगा आंदोलन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर से छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन इस्तीफा हो गया. दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए.
अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी हम यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी दो और मांगें पूरी नहीं हो जाती. उन्होंने कहा कि हमारी दो और मांगें हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा. उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है सरकार को उनके परिवार को एक करोड़ का मुआवजा देना होगा. उसके अलावा उन पुलिसवालों क खिलाफ भी कार्रवाई की होनी चाहिए जिन्होंने 20 तारीख को हरकत की थी.
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