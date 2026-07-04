500 करोड़ की जमीन वाले आरोप पर पलटवार, जीतू पटवारी को 5 करोड़ का कानूनी नोटिस

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी की की तरफ पांच करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है. नोटिस में पटवारी के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए उनसे माफी मांगने या आरोप वापस लेने की मांग की गई है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 4, 2026, 9:54 PM IST
500 करोड़ की जमीन वाले आरोप पर पलटवार, जीतू पटवारी को 5 करोड़ का कानूनी नोटिस
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी. (Photo/X)

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को वीर भारत न्यास से जुड़े मामले में 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस वीर भारत न्यास के सचिव और मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी की ओर से भेजा गया है. नोटिस में पटवारी पर लगाए गए आरोपों को झूठा, भ्रामक और तथ्यों से परे बताया गया है. भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मेहता ने कहा कि जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन में स्थित करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन वीर भारत न्यास को 1 रुपये की लीज पर दी है. साथ ही उन्होंने न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

आरोप लगाने पर घिरे कांग्रेस नेता

हरीश मेहता ने कहा कि वीर भारत न्यास कोई निजी ट्रस्ट नहीं है. इसकी स्थापना साल 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने सार्वजनिक उद्देश्य से की थी. उन्होंने कहा कि इसे निजी संस्था बताकर जनता के बीच गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए आरोपों से श्रीराम तिवारी की व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है. इसी वजह से जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है. नोटिस में उनसे सार्वजनिक रूप से आरोप वापस लेने, माफी मांगने या लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है.

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कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने क्या आरोप लगाए

अधिवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना और आरोप लगाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों के किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर सक्षम अदालत में मानहानि का दावा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि जीतू पटवारी ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उज्जैन की करीब 500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन, मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी से जुड़े ट्रस्ट को सिर्फ 1 रुपये की लीज पर दी गई है. हालांकि श्रीराम तिवारी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है और अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है.

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