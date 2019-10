नई दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीति और तेज हो गई है. सभी पार्टियां जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू कर चुकी हैं. चुनावी नतीजे के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जजपा) किंगमेकर की भूमिका में है. इसी बीच जजपा की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उनके दरवाजे कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खुले हैं. अब देखना ये है कि दुष्यंत चौटाला किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे. जजपा के प्रवक्ता निशांत सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से सरकार बनाने का ऑफर मिला है. बता दे कि दुष्यंत चौटाला अभी राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक ले रहे हैं.

Jannayak Janta Party leader Dushyant Chautala shows victory sign at party’s MLAs meeting. JJP’s national executive meeting is scheduled to be held in Delhi today. #HaryanaAssemblyElections2019 pic.twitter.com/usOyo45vp5 — ANI (@ANI) October 25, 2019

दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वो शुक्रवार की शाम 4 बजे तक इस बात का खुलासा करेंगे कि वो किस पार्टी को अपना समर्थन देने वाले हैं. वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा भवन में लगातार निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं. हरियाणा भाजपा के प्रभारी और पार्टी महासचिव अनिल जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी. जैन ने बताया कि सभी निर्दलीय विधायक भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं. वहीं भाजपा के बड़े नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश में भाजपा ही सरकार बनाएगी.

#WATCH Haryana Lokhit Party’s Gopal Kanda,candidate from Sirsa assembly seat:All independent candidates have extended their unconditional support to BJP. My father was associated with RSS since 1926,fought 1st general elections of the country after independence on Jansangh ticket pic.twitter.com/FeS9c9Valq — ANI (@ANI) October 25, 2019

बता दें कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है. भाजपा के पास कुल 40 सीटें हैं. अनिल जैन के मुताबिक- रणधीर गोलन, बलराज कूंडू, रणजीत सिंह, राकेश दौलताबाद, गोपाल कांडा भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं. भाजपा नेता जवाहर यादव ने बयान जारी कर कहा कि धर्मपाल गोंडन, नयनपाल रावत और सोमबीर सांगवान ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर भाजपा को समर्थन देने की पेशकश की है. अगर सभी 8 निर्दलीय नेता भाजपा को समर्थन देते हैं तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी. लेकिन देखना ये है कि आखिर जजपा किसे अपना समर्थन देगी.

Haryana’s Independent Winning Candidate Randhir Golan:I was BJP worker for 30 years. I was in BJP, where did I go? BJP is my mother. pic.twitter.com/NssxPVYOeL — ANI (@ANI) October 25, 2019

गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विवादित बयान दिया था. मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनकर आए विधायक अगर भाजपा को समर्थन देंगे तो वक्त आने पर जिस जनता ने उन्हें जिताया है वही जनता उन्हें जूते से मारेगी. भाजपा को समर्थन देकर विधायक अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं. वे लोगों का भरोसा बेच रहे हैं. हरियाणा की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी.

DS Hooda,Congress: Independent MLAs who are going to be a part of the Khattar government are digging their own political grave. They are selling the trust of people. People of Haryana will never forgive those who do so. People will thrash them with shoes. pic.twitter.com/VDjpZSBmzL — ANI (@ANI) October 25, 2019

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 सीटें मिली हैं. वहीं कांग्रेस को 31 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. इस चुनाव में 10 महीने पहले बनी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है. इस चुनाव में जजपा को 10 सीटें मिली हैं जोकि सरकार बनाने में अहम योगदान देगी.